Piatoček: Veštica nám povedala, kedy padne vláda

28. máj 2021 o 9:53 Fičí.sk

Boris Kollár hlasoval srdcom a porušil koaličnú zmluvu. Ak by Sulík bol taký zásadový ako pri Radičovej vláde, stačilo by to na rozpad tej súčasnej. Aby sme zistili, ako to s vládou dopadne, zavolali sme veštici.

Zo Slovákov sa na pár týždňov namiesto epidemiológov stali tréneri a nás vytočila veštica Zuzana, ktorá nám povedala to, čo už dávno vieme.

Bieloruský prezident Lukašenko už klame tak okato, že sa voči nemu ohradil aj Hamas.

Monika Jankovská je opäť na slobode. Zatiaľ. Rodičov škôlkarov v Poprade urážajú bežné prírodné javy a nám už nič nebráni nechať sa zaočkovať Sputnikom.

