Piatoček: Robko, meraj balkónik a čakaj! (feat. Vedátor)

Miloš Zeman vyšiel na svetlo sveta a bola to sranda iná.

Vypočujte si podcast Piatoček

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Fico má balkón väčší ako priemerný Slovák byt, hodinky má v hodnote nového auta a má aj tlačítkový mobil, za ktorého pôvodnú cenu by ste si mohli kúpiť 100 telefónov s identickou funkčnosťou. Jednoducho má Robert Fico rád luxus, aj keď to nie úplne zapadá do portfólia sociálneho demokrata.

***

Či sa helikoptéra na jeho "balkónik" naozaj zmestí, sme chceli vypočítať aj sami, ale výsledok nám zakaždým vychádzal približne tak presný, ako keď vám kuriér zadá čas doručenia zásielky.

***

Tragédom týždňa je chodiaca hanba Česka, no teda chodiaca... Radšej to definujme bez tohto slovíčka. Iba hanba Česka Miloš Zeman.

***

V Česku je trest za vlastizradu 15 až 20 rokov. U nás je to až doživotie. Tento rozdiel v našej a českej legislatíve je samozrejme pre človeka, ktorý by mohol bez masky účinkovať v seriáli The Walking Dead, absolútne nepodstatný.

