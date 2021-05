Piatoček: Bude Matovičov Mačiak mnaukať po trnavsky? (feat. poslanci z OĽaNO)

Ak bol niekedy Pročko tragéd, tak teraz.

7. máj 2021 o 9:25

Hľadali sme informácie o Matovičovej mačke, Česko zas využilo Andreja Danka a vláda Eduarda Hegera získala podporu parlamentu.

Jozef Pročko tento týždeň diskutoval v denníku Sme so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. A my sme celú dobu tak nejak čakali, že Pročko vyskočí zo stoličky, začne pobehovať po štúdiu a vykrikovať, že je to vlastne len skrytá kamera a on sa ako dement správa iba kvôli show.

Vyzerá to tak, že Norbert Dolinský vedie auto presne tak, ako svoje politické diskusie. Tiež nemá absolútne nič pod kontrolou.

