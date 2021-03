Piatoček: Keby mal Rytmus toľko rečí ako Šofranko, bolo by sveta žiť

Pozrime sa na krízu s humorom.

26. mar 2021 o 9:18

Vypočujte si podcast Piatoček

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6WKBQYaCoJ5JFFWYpg46yx

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Vzťahy v koalícii sú tak rozvrátené, že by ich nedala dokopy ani Gizka Oňová. Keď je niečoho málo, je toho ako šafránu. Prvý rok Matovičovej vlády nás ale naučil, že keď je niekoho v politike málo, je ho ako Šofranko.

***

Tragédom týždňa sa tentokrát stáva človek, ktorý sa vyjadruje tak slušne ako Štefan Harabin po fľaši borovičky. Síce v songu nič neľutuje, no to, čo predvádzal tento týždeň na Instagrame, by podľa nás ľutovať mal.

***

Slovensko má už len desiatich ministrov z pôvodných šestnástich. To znamená, že sa navzájom musia suplovať. Napríklad taký Andrej Doležal už nadobro doležal a odteraz sedí nie na jednej, nie na dvoch, ale rovno na troch ministerských stoličkách naraz.

***

Lokalpatrioti z Prešova majú hlavu v smútku. Zronení z toho, že sú stále zatvorené krčmy, sklonili svoj zrak k zemi a zistili, že na Hlavnej ulici v Prešove sú poklopy na kanáloch s nápisom Košice. Jediný, kto tomu celému nemôže uveriť je Robert Fico pretože na východe nič nie je.

https://giphy.com/embed/Ma6EuaPzwfS7BkmZUP

