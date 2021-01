Kotleby sa rozbili a Pellegrini bol za vaše na operetu (+ či či či)

Vypočujte si nový diel podcastu.

29. jan 2021

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Testy z análneho výteru sú podľa odborníkov ešte presnejšie ako tie z nosohltanu. Nám len ostáva veriť, že Sulíková neschopnosť nakupovať testy sa presunie aj konkrétne na tento druh testu.

Viacero fašistov odišlo z ĽSNS po tom, čo im vraj ich predseda zablokoval mailové schránky. To je asi dôvod, prečo napríklad taký Mizík neodišiel. On nielenže si nevšimol, že mu niekto zablokoval schránku, on v podstate ani nikdy nevedel, že ju má.

Pellegrini sa vtedy ešte za stranu Hla- Smer-SD, rozhodol využiť vládny špeciál s celkovými letovými nákladmi okolo 5000 eur na súkromnú cestu za kultúrou. Ale čo z toho všetci robia takú vedu. Ešte nikdy ste neleteli na predstavenie štátnym lietadlom?

Do národnej rady sa snažil dostať muž so sekerou. Našťastie sa nikomu nič zlé nestalo. Teda keď nepočítame fakt, že agresor mohol skončiť oveľa lepšie, ak by sa rozhodol sekerou radšej prepadnúť pumpu na Panónskej.

ŠPECIÁL:

TAKTO SA ROBÍ REMIX, ČI ČI ČI?

Nie, toto nie je Piatoček. Len sme vám chceli spríjemniť deň. Či?

