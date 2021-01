Cibulková sa predbieha a náckovia sa snažia legalizovať fašizmus

Vypočujte si humoristický podcast.

15. jan 2021 o 6:33 Kristína Janščová, Adam Blaško, Michaela Rošková, Viktor Hlavatovič

Nový diel si vypočujete tu:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/7e4bIW8O5oGHMdbTM7bcn8

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Zdravotníci sa k vakcíne dostanú už čoskoro. Vraj sa už len čaká, kým sa zaočkujú všetci rodinní príslušníci Dominiky Cibulkovej.

***

Cibulková povedala, že svoje očkovanie neplánovala. Len prišla do nemocnice a opýtala sa, kedy sa môže dostať na rad na očkovanie. Ak by ste sa podobnú otázku opýtali vy, pravdepodobne by ste dostali približne tak presnú odpoveď, akú dáva kuriér o doručení zásielky. Niekedy medzi januárom až decembrom roku 2020 až 2028.

***

Protesty proti nariadeniam u našich susedov podporilo aj viacero známych českých spevákov. V podstate tam už teraz niet čo počúvať. Mohli by sme im nejakú hudbu od nás, zo Slovenska, poslať. Napríklad posledný album Katarzie. To by ako trest za to, že si po rozdelení Československa nechali všetky hokejové tituly, mohlo stačiť.

***

Trumpa kvôli útoku na Kapitol obžalovali. My by sme mu chceli odporúčať nejakú dobrú advokátku, napríklad takú doktorku Adrianu Krajníkovú.

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

