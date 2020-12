Piatoček: Bezočivosť Pavla Ruska, Schrödingerov lockdown a uplakaný Matovič

Vypočujte si nový diel podcastu.

18. dec 2020 o 8:24 Fičí.sk

Nový diel si vypočujete tu:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/3GmEnfpNx4sbGWsRouz65n

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Bývalý šéf televízie Markíza Pavol Rusko je vo väzbe. Jeden by si povedal, že konečne niekoho odsúdili za programy typu Farma, Oteckovia alebo Rodinné prípady.

Rusko je vo väzbe preto, že podľa súdu plánoval útek. Vraj chcel ísť do Afriky a dohadoval sa o tom aj s Ibrahimom Maigom. Dofrasa, ak je toto pravda, to v akej krajine žijeme? Vážne tu zločinci dohadujú únik s mužom, ktorého najväčší životný úspech je, že má o jedno vajce viac ako baran?

Kým plán odborníkov by vyzeral veľmi jednoducho, v prevedení matematickej úlohy ako: Máte bod A, dostaňte sa do bodu B, tak plány a správy zo špeciálnej komisie vyzerajú ako: Máte bod A, následne bod Y a vážite 54 kg, vypočítajte rýchlosť zvuku zo zadaných parametrov a napíšte, aké je hlavné mesto Trinidadu a Tobaga.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus je Sme Rodina na hranici zvoliteľnosti. No, čo už, ak by Borisovi Kollarovi aj tento biznis skrachoval, určite by neostal bez peňazí. A ak by sa náhodou dostával do finančnej krízy, tak predsa ešte kedykoľvek môže odniesť železo do zberu.

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

Všetky časti podcastu Piatoček nájdete tu.

