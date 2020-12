Piatoček: Čaputová krotí Matoviča a Fico vyťahuje gestapácke kabáty

Vypočujte si nový diel podcastu.

11. dec 2020 o 8:44 Fičí.sk

Nový diel si vypočujete tu:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/7N3tpaSI0yZJrwI3Mpxy3g

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Prezidentka poradila premiérovi, aby poveril manažovaním koronakrízy iného člena vlády. Ono to vyzerá, že Matovič ale nemôže nikomu prenechať riadenie. On nemá pozíciu, on je vyvolený.

***

Borisa Kollára nezaujíma, čo povie nejaký infektológ alebo virológ. Konzílium odborníkov sa môže pokojne aj poskladať do tvaru hlavy Fica, aj tak ich len Boris nebude počúvať. Ale povedzme si pravdu, kto si dovolí protirečiť človeku, ktorý vyzerá ako z proma Cyberpunku 2077?

***

Predseda Smeru chcel vyjadriť svoj nesúhlas s konaním polície a za seba a svojich dvoch kolegov zavesil dva gestapácke kabáty. Mohol si tam radšej zavesiť kabáty, ktoré už za svoju kariéru stihol prezliecť Erik Tomáš.

***

Kotleba sa rozhodol blokovať rečnícky pult v parlamente. No a s jeho postavou mu to šlo vynikajúco. Za pult by sa už k nemu nevošiel ani vlas Andreja Kisku.

***

Mazurekov fanúšik a zakladateľ iniciatívy Bojujeme za naše gastro Miroslav Heredoš tvrdí, že Nemci nepraktizovali žiaden holokaust. Len tak ďalej.

***

Tragédom tohto týždňa je muž, ktorý je rád, že si zatiaľ mýli len vlastnú stranu a nie aj svoje meno. Volá sa Peter Pellegrini a je predsedom strany Smer, teda, Hlas, pardón.

(zdroj: Piatoček)

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

Všetky časti podcastu Piatoček nájdete tu.

