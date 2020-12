Načo sú nám mimovládky? A ovláda ich Soros? (video)

Vyvraciame najväčšie mýty o mimovládkach.

18. dec 2020 o 18:32 Fičí.sk, Zmudri

Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, charity,... mnoho ľudí sa snaží zlepšovať svet okolo seba a častokrát za to od okolia dostanú len hejty. V tomto videu sa preto pozrieme na všetky mýty spojené s mimovládkami a na to, prečo by sme im mali naozaj pomáhať, aby mohli ony pomáhať ešte viac.

Vo videu od Zmudri sa dozviete odpovede na otázky:

Ovláda Soros mimovládne organizácie?

Platíme ich zo svojich daní a ony míňajú peniaze na zbytočnosti?

Ako si založíte vlastné občianske združenie?

A pomáhajú mimovládne organizácie vôbec niekomu?

