Desať kníh, ktoré navodia pravú vianočnú náladu

Ani si pri nich nevšimnete, že nestihlo nasnežiť.

16. dec 2020 o 13:02 Jana Husárová

Príbeh Mimi a Lízy je deťom dobre známy z televíznych večerníčkov. Nežne a citlivo opísané nezvyčajné priateľstvo Lízy a jej nevidiacej priateľky Mimi chytí za srdce i dospeláka.

V novej knižke s vianočným nádychom dievčatá zdobia vianočný stromček, no nepríjemne ich prekvapí, keď zistia, že žiarovky na ňom nesvietia. Sú hádam pokazené? Alebo čarovné vianočné svetlo niekto ukradol? Spoločne sa rozhodnú vyriešiť túto záhadu. Vydajú sa na tajuplnú cestu do minulosti, v ktorej nájdu dôvod, prečo vianočné svetlo zmizlo.

Autor: Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Ivana Šebestová, Anna Vášová

Vydavateľstvo: Slovart

Lasse a Maja majú nový detektívny prípad! Ich detektívna kancelária je síce malá, no počet vyriešených prípadov poriadne narastá. Ani cez Vianoce nie je v Lotorkove núdza o prácu pre detektívov.

V miestnom hoteli, v ktorom pracuje Lasseho strýko a Lasse s Majou tam tiež vypomáhajú, zmizne deň pre Vianocami z hotelového apartmánu vzácny pes. Jeho majiteľom je rodina Goldenovcov, najdôležitejší hostia hotela. Podarí sa Lassemu a Maji odhaliť, kam zmizol pes, ktorý mal mať podľa majiteľov hodnotu až dvadsaťtisíc eur?

Knihy zo série LasseMaja prirovnávajú mnohí k prípadom Agathy Christie pre deti. A my rozhodne súhlasíme! Záhada v hoteli je dobre premyslený príbeh s dômyselnou detektívnou zápletkou, zároveň je rozsah knihy prispôsobený schopnostiam mladších čitateľov.

Autor: Martin Widmark

Vydavateľstvo: Verbarium

Kto by nemiloval Vianoce? Vôňu koláčov, darčeky, no najmä kopy mäkučkého snehu nadýchaného ako šľahačka? Presne takto si Kata Strofová predstavuje Vianoce. No keď konečne prídu, zistí, že vonku sú len kaluže a kopy blata. Kam sa podel všetok sneh? Kata rozhodne nie je z tých, ktorí by sa len tak vzdávali, a tak sa pustí do putovania za snežným tajomstvom.

Hlavná hrdinka tejto knihy Kata je ako väčšina našich detí. Trochu pobláznená, s hlavou v oblakoch, no najmä túžiaca po ozajstných Vianociach s kopami snehu. Preto bude knižka deťom veľmi blízka. Veľkou výhodou je, že vďaka nej sa deti naučia, ako vlastne vzniká sneh.

Autor: Kata Strofová, Juraj Šlauka

Vydavateľstvo: Slovart

Vtipné Vianoce. Presne také čakajú deti s knihou Terryho Pratchetta Santa a jeho falošná brada. Vianoce poňal celkom netradične - všetko začne, keď pán Klaus nastúpi do obchodného domu na pozíciu Santa Clausa. Na tom hádam nie je nič také neobvyklé, lenže on požaduje, aby jeho pomocníci vyrábali hračky a nazýva ich škriatkami. Zbláznil sa? Alebo to bude tým, že pán Klaus nie je obyčaný Klaus?

Autor: Terry Pratchett

Vydavateľstvo: Slovart

Aj vaše deti túžia zistiť, ako to vyzerá na severnom póle? Zoznámte ich s Viliamom, hlavným hrdinom knižky Santasaurus. S ním, posledným dinosaurím vajíčkom na svete, škriatkami Hapčíkom, Trapčíkom, Rupčíkom a Krupčíkom a samozrejme so Santa Clausom, zažijete neopakovateľné dobrodružstvo v mrazivej zimnej krajine.

Ak majú vaše deti rady dinosaury a zároveň hľadáte pre ne knižku s vianočnou tematikou, skúste siahnuť po Santasaurovi. Nie je to práve úzka knižôčka, no práve jej hrúbka je zárukou, že v nej nájdete dokonale prepracované vianočné dobrodružstvo.

Autor: Tom Fletcher

Vydavateľstvo: Slovart

Poznáte Grinča, uhudrané stvorenie, ktoré z duše nenávidelo Vianoce až tak, že sa rozhodlo ukradnúť ich? Prezlieka sa za Santa Clausa a v prestrojení sa v noci vydá olúpiť ľudí o Vianoce. Nemusíte sa báť smutného konca. Ako tomu v správnych rozprávkach býva, i tu zvíťazí dobro nad zákernými plánmi Grinča. Knižku s úžasným citom preložil a prebásnil Ľubomír Feldek.

Ako Grinč ukradol Vianoce je milá knižka, ktorú s deťmi stihnete prečítať večer pred spaním. Je celá rýmovaná, takže verše ľahko uviaznu v pamäti a ani sa nenazdáte a deti budú text poznať naspamäť. Pretože príbeh Grinča je naozaj chytľavý.

Autor: Dr. Seuss, prebásnil Ľubomír Feldek

Vydavateľstvo: Verbarium

Čarovnú vianočnú atmosféru vám pomôže navodiť aj príbeh malého somárika fascinovaného pradávnym príbehom o oslici, ktorá v Betleheme svojím dychom ohrievala Jezuliatko v jasličkách. Somárik sa raz ráno prebudil a mamičky v stajni nebolo. Zvítala sa s ním milá postavička pripomínajúca anjela, ktorá mu sľúbila, že ho k mamičke zavedie.Tak sa oslík vydáva s anjelom na cestu do Betlehema a po ceste sa k nim pridávajú deti i dospelí, dokonca i zvieratká, aby spolu zažili zázrak Vianoc a pochopili, že prastarý vianočný príbeh, ktorý sa opakuje každý rok, je predsa zázračný.

Somárik a vianočný anjel je krásna knižka s hlbokým príbehom. Knihe dominujú veľmi pekné veľké ilustrácie s množstvom detailov. Navyše ilustrácie hodnoverne zobrazujú dej, takže si ho deti vedia zrekapitulovať podľa nich. Knižka s krásnym odkazom na zázrak Vianoc otvára priestor na diskusiu o skutočných hodnotách a posolstve Vianoc.

Autor: Otfried Preussler

Vydavateľstvo: Verbarium

Hoci je Lotka úplne normálne dievčatko žijúce v Londýne, mysľou sa často vracia k príbehom prastarej mamy Eriky. V nich Lotke rozpráva o svojom detstve, keď ako malé dievčatko z rodiny Sámov, pastierov sobov, putovala nórskou zimnou krajinou, spala na kožušinách pri ohni v špeciálnych stanoch, ktoré každé ráno zložili a putovali so sobmi zasa o kus ďalej.

Lotku život prastarkej fascinoval a keď jej rodičia oznámili, že Vianoce strávia v Nórsku u starých rodičov a prastarkej, nevedela sa dočkať, až prastarkú uvidí na vlastné oči a príbehy, ktoré počúvala len cez telefón, bude počuť naživo. A keďže Vianoce sú čas zázrakov, jeden sa stane i Lotke. Jedného večera zaspáva pri rozprávaní prastarkej a na druhý deň sa zobudí v stane, presne takom, aký mali kedysi rodičia prastarkej Eriky.

Autor: Holly Webb

Vydavateľstvo: Verbarium

Sára má šťastie, že si môže užiť zimu so všetkým, čo k nej patrí , najmä s kopou snehu. S babičkou spolu na dvore stavajú iglu a pri ňom ľadového medvedíka, ktorý má na iglu dávať pozor. Spokojná Sára večer zaspáva plná zážitkov a keď zobudí, zistí, že nie je vo svojej postieľke, ale v mrazivej krajine zaviatej snehom.

Holly Webb sa zameriava na detské knižky o domácich maznáčikoch. Sára a vianočný medveď a Lotka a Vianoce so sobom sú trochu odbočkou, pretože hlavným hrdinkami sú deti, avšak ani v týchto knižkách autorka nezabudla na zvieratká a priplietla ich do deja.

Autor: Holly Webb

Vydavateľstvo: Verbarium

K adventu sa viaže veľké množstvo ľudových tradícií. Mnohé z nich poznáme, avšak v knihe Zdravia, šťastia vinšujeme sa dozviete nielen o starých kresťanských tradíciach vyznávaných na našom území, ale i o ešte starších pohanských zvyklostiach, ktorých pozostatky ucitevame doteraz.

Kniha zachytáva ľudové tradície a sviatky, ktoré nesúvisia len s Vianocami. Rozprávanie je dopĺňané vinšami, porekadlami a prísloviami, ale i príbehmi z ďalekej minulosti.

Kniha Zdravia, šťastia vinšujeme je krásne komplexne dielo, ktoré vás bude sprevádzať po celý rok a vždy si v ňom nájdete zaujímavosť, ktorá sa týka daného ročného obdobia či sviatku.

Autor: Zora Mintalová Zubercová

Vydavateľstvo: Slovart

