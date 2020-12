Neviete, čo kúpiť pod stromček? Tipy na knižné darčeky pre malých aj veľkých čitateľov

A zaujmú aj dospelých.

9. dec 2020 o 16:11 Jana Husárová

Pre najmenších čitateľov (5 - 7 rokov)

Kniha písaná formou komiksu je veľmi zaujímavým formátom nielen pre začínajúcich čitateľov, ale aj pre menšie deti. Deti sa v nej opäť stretávajú s obľúbeným večerníčkovým hrdinom, malým indiánom Yakarim.

Zvesť o jeho odvahe sa rýchlo rozšírila medzi zvieratkami, a tak sa jedného večera rozhodli vyhľadať jeho pomoc. Situácia je nanajvýš vážna. Malému medvedíkovi čistotnému zmizli rodičia a nie sú jediní, ktorí sa bez stopy stratili. Yakari sa teda spolu so svojím kamarátom Malým Bleskom vydávajú na cestu do Vysokých kopcov, aby sa pokúsili zmiznuté zvieratká nájsť.

Autor: Derib Job

Vydavateľstvo: Slovart

Nesneží? Nevadí, poďme sa radšej preniesť do príjemného leta. Dokonca do letných prázdnin! Bratia Ivan a Ondrej sa každoročne tešia, že vypadnú z mesta na dedinu k babke a ich trom dedkom. Hej, presne trom.

Deduškovi, ktorý takmer nepočuje, dedočkovi, ktorý má veľmi slabý zrak a dedožkovi, ktorý je na vozíku. No toto leto sa babka vybrala do kúpeľov a zveriť deti do opatery troch dedkov sa žiadnemu z dospelákov nepozdáva.

Ivan a Ondrej sa ale nevdzávajú a nakoniec sa im podarí prázdniny v spoločnosti troch super dedkov presadiť. A že to bude leto, na ktoré nikdy nezabudnú, to je istá vec.

Krásne ilustrovaná kniha s vtipnými príbehmi je ideálnym prázdninovým čítaním. Čo na tom, že je zima? Veď ani sa nenazdáme a opäť budú klopať letné prázdniny na dvere.

Autor: Andrea Gregušová

Vydavateľstvo: Slovart

Každú noc sa na nás z výšky díva bledý pán. Pán Mesiac, čo denne sníva, že raz vkročí dole na zem. Chcel by zistiť, aké to je žiť TAM DOLE. A tak, keď raz okolo neho letí kométa, chytí sa jej chvosta a letí na Zem za ľuďmi urobiť prieskum, o ktorom tak dlho sníval.

Príbeh Pána Mesiaca nás zasiahol svojou priamosťou. Vykreslením, akí krutí dokážu ľudia byť k tým, ktorých nepoznajú. Prenasledovanie pána Mesiaca, jeho uvrhnutie do väzenia je smutným pripodobením toho, že strach z neznámeho často riešime tou najhoršou cestou.

Autor: Tomi Ungerer

Vydavateľstvo: Verbarium

Lujza Bodková je staršia pani. Žije si pokojným životom vo svojom byte vo Francúzsku, až do dňa, keď jej od syna z Afriky príde čudesný balík v tvare písmena O.

Čo sa v ňom skrýva? No predsa had. A nie hocijaký. Ako pani Bodková zistí v ZOO, ide o Veľhada kráľovského, avšak zatiaľ je len veľmi maličké mláďatko. Začne sa oň teda vzorne starať, učiť ho a všade ho berie so sebou, čo sa ale nepáči niektorým obyvateľom mesta. Čoskoro sa však udeje niečo, čo názor neprajníkov na nevšedného domáceho miláčika úplne zmení.

Silný odkaz, ktorý podávajú knihy Tomiho Ungerera, sa vo vtipnejšej podobe odzkradlil i v knižke Kriktor. Príbeh deťom dokazuje, že odlišnosť nemusí byť vždy len negatívna, ale môže byť naopak silnou a prospešnou stránkou osobnosti.

Autor: Tomi Ungerer

Vydavateľstvo: Verbarium

Pre mladších školákov (7 - 9 rokov)

Viliam je vskutku zvláštny chlapec. Žmurknutím oka sa dokáže preniesť do ktorejkoľvek krajiny a dokonca dokáže cestovať v čase! Tak sa s ním vydajme na tie najzaujímavejšie miesta dejín!

Autor: Olivieri Jacopo, Corradinová Clarissa

Vydavateľstvo: Grada

Čo tak dať si deň v starovekom Ríme? Viliam žmurkne a je z neho malý Riman Bolerius. Na vlastnej koži si zažije, ako fungovalo školstvo v starovekom Ríme, aké hry deti hrávali užije si prechádzku po Ríme, vrátame slávnych rímskych kúpeľov či obávaných zápasov gladiátorov.

Dozvie sa, ako vznikol slávny Rím, o bratoch Romulovi a Rémovi, pokúsi sa vyznať v členení vtedajšej spoločnosti a zistí, prečo v Ríme zohrávali dôležitú úlohu veštci.

Viliamovi sa v staroveku tak zapáčilo, že sa vo svojom ďalšom dobrodružstve rozhodol vydať do starovekého Grécka, čo-to zistiť o prvých olympijských hrách, prvopočiatkoch divadla či vypočuť si príbeh o trojskom koňovi, geniálnom triku grékov v boji proti Tróji.

Chcete cestovať ešte ďalej do histórie? Čo hovoríte na výlet o 4500 rokov vzad priamo do starovekého Egypta? Pre Viliama žiaden problém. Žmurknutím sa z neho stáva Averion, malý egyptský chlapec.

Jeho otec je kamenár a práve sa chystá na dlšiu dobu opustiť rodinu, aby nasadol na loď a vydal sa na cestu k pyramídam, kde bude vytesávať pre faraóna hieroglyfy.

Čo sú to hieroglyfy a že egypťania mali ešte jeden druh písma Viliamovi vysvetľuje Akil, vážený pisár. V knihe tiež zistíte veľa informácií o bohoch, ktorých Egypťania uctievali, o tom, načo slúžili pyramídy i to, ako sa stavali.

Putovanie s Viliamom Všadebolom zavŕšime v roku 1512 na území Aztéckej ríše. Dozvieme sa, aký význam mal pre Aztékov vzhľad a ako by ste na prvý pohľad rozoznali farmára od šľachtica.

Zistíme, na akých dobrotách si pochutnávali Aztékovia, aj to, že na ich stole často skončili i žaby, korytnačky či dokonca psy. Aby Aztékovia boli dobrými bojovníkmi, už v pätnástich rokoch nastupovali na vojenský tréning. A čo bolo hlavným cieľom bojovníkov? Predsa zajať nepriateľov, ktorých potom použili ako obetu bohom. Len na bohoch záviselo, aká bude úroda na poliach a aké prírodné katastrofy ľud postihnú.

Anča má nos na dobrodružstvo. A jedno je celkom isto za dverami. V chate pod vlekom sa z ničoho nič zjavil zvláštny chlapík. Dlhé vlasy, brada a veľký had vytetovaný na hrudi! Anča a jej kamoši Luki a Šehi sú presvedčení, že je to zločinec. Prečo by predsa zrazu policajti prehľadávali okolie? Náhoda? Sotva! Za tým musí niečo byť. A to niečo Anča rozhodne vypátra.

Autor: Katarína Škorupová

Vydavateľstvo: Slovart

Počuli ste už o Jimovi Gombíkovi, malom čiernom chlapcovi žijúcom na ostrove Jaslandia? Presne o ňom je dobrodružstvom nabitá kniha Michaela Endeho Jim Gombík a rušňovodič Lukáš.

Všetko to začalo veľmi nešťastne, keď kráľ Jaslandie Alfonz Trištvrtenadvanásť rozhodol, že pre nedostatok miesta na ostrove bude z neho niekto musieť odísť.

Vybral Emu lokomotívu rušňovodiča Lukáša, ktorý bol Jimov dobrý priateľ. S takým niečím sa Jim však nedokázal zmieriť, a tak spolu Lukášom a Emou ostrov opúšťajú a presne na tomto mieste sa začína ich veľké dobrodružné putovanie.

Autor: Michael Ende

Vydavateľstvo: Verbarium

Pre starších školákov (9 - 12 rokov)

Táto kniha je určená nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Je totiž o milujúcich rodičoch, čo svojej dcérke dali VŠETKO. Mysleli si, že len tak bude šťastná. No ona namiesto vďačnosti chcela viac, chcela NIEŠO! Ale čo to je to NIEŠO? Zúfalí rodičia sa pustili do hľadania. Už nie tak z lásky, ale zo strachu pred vlastnou uvrešťanou dcérou. Hľadali v slovníkoch, no nenašli nič. NIEŠO celkom iste neexistuje, alebo vari hej?

Autor: David Walliams

Vydavateľstvo: Slovart

To, že vysvetľovanie dejín sa dá poňať nielen zaujímavo, ale i zábavne, dokazuje veľmi vydarená knižka Zbohom monarchia, vitaj republika z edície Naše hrôzyplné dejiny.

Zameraná je na obdobie od rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867 a končí vznikomprvej Česko-slovenskej republiky v roku 1918. Pretkaná je vtipnými komiksovými príbehmi z našich dejín, testami, zaujímavým rozprávaním o vtedajšom živote ľudí i o historicky významných udalostiach, ktoré sa v tomto období stali.

Autor: Róbert Beutelhauser

Vydavateľstvo: Slovart

Zvlášť v dnešných časoch, keď je negatívnych správ viac ako tých pozitívnych a keď sa na nás chrlia príkazy a hrozby, je dôležité nezabudnúť na seba. Na svoje zdravie fyzické a psychické. Chrániť svoju dušu, načúvať jej.

Duševták je poetický text rozprávajúci o tom, že niekde v hĺbke našej duše žije vták, ktorý citlivo vníma, čo sa deje v našich životoch. Keď sme šťastní, rastie, keď sme smutní, schúli sa do klbka a smúti tiež.

Telo Duševtáka tvoria zásuvky, ktoré sám otvára. Niekedy počúvne, čo mu hovoríme, a otvorí tú správnu zásuvku s tým správnym pocitom, no inokedy si robí, čo chce. Chce nám tým však niečo povedať. Niečo, čo občas nechceme počuť. A pritom by sme mali Duševtákovi - svojej duši načúvať viac. Aby sme lepšie rozumeli sebe samým.

Autor: Snunit Michal, prebásnil Vlado Janček

Vydavateľstvo: Verbarium

Pre tínedžerov (od 12 rokov)

Denník Anny Frankovej poznajú čitatelia na celom svete. Výnimočný a smutný príbeh mladej Anny bol preložený do mnohých jazykov. Teraz však prichádza v novej podobe, aby oslovil i tínedžerov. Pretože poznať dejiny môžeme najlepšie tak, že si ich prežijeme, ideálne cestou silného a pravdivého príbehu v knihe.

Čitatelia si v komikse prežijú hrôzy, ktorými si Anna Franková prešla. Možno si myslíte, že príbehy ako je tento ešte nie sú pre pubertiakov vhodné. Súhlasíme, že téma prenasledovania Židov a koncentračných táborov je témou ťažkou. Avšak aby si mladí mohli vážiť život, aký majú, mali by byť vystavení i tomu, že nie vždy sa ľudia mali tak dobre, ako sa máme my.

Autor: Ari Folman, David Polonsky

Vydavateľstvo: Slovart

Hlavným hrdinom knižky Ľúbostné pátranie je Valentín, alebo tiež Tino, ktorý navštevuje triedu pre talentované deti. Každé dieťa v triede je niečím výnimočné, čo u ostatných žiakov školy vzbudzuje závisť a nepriateľstvo.

Tinovi to tiež sťažuje situáciu pri hľadaní lásky. Toľkokrát už bol platonicky zamilovaný a ani raz mu to nevyšlo. Nádej mu skrsne v momente, keď nájde v lavici lístok s vyznaním od tajnej ctiteľky. Kto môže byť tá tajná neznáma? Veľké ľúbostné pátranie práve začína!

Autor: Lackfi János

Vydavateľstvo: Verbarium

