Piatoček: Haščák v base, rakva pred domom Matoviča a fideszák na gay orgiách

4. dec 2020 o 9:34 Fičí.sk

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

K Haščákovi len toľko, že je to človek, ktorý si skoro trikrát kúpil tú istú nahrávku. Naposledy si trikrát tú istú nahrávku asi kúpila Katarzia, keď sa kúpou vlastného album snažila predajcu presvedčiť, že jej posledný album fakt niekto počúva.

***

Kotleba je už neprávoplatne odsúdený a možno skončí vo väzení. Fico zatiaľ nie, no zopár “oligarchov” z jeho telefónneho zoznamu môže začať v base spievať. Ono to už tak trochu aj vyzerá, že vo väzení sa spoustila nová séria Superstar.

***

Tragédom tohto týždňa je muž, ktorý celý život označuje homosexualitu za zlo a nakoniec uteká polonahý zo sexuálnych gay orgií s batohom, v ktorom má extázu. Ak si teraz myslíte, že to znova nejako prifarbujeme, tak sa veľmi mýlite. Naozaj sa to stalo. A stalo sa to konzervatívnemu maďarskému politikovi Józsefovi Szajerovi.

***

Akcia, pod ktorou kriminálna agentúra vzala Lučanského, sa volá Judáš. Niekto by mal tomu, čo vymýšľa názvy akcií NAKA, vysvetliť, že sa blížia Vianoce, nie Veľká noc.

(zdroj: Fičí)

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2nwIlPll76eoGAJHyYMOWZ

