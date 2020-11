Piatoček: Jankovská spieva bez hanby, Kollár prijíma návštevy bez ochrany

Vypočujte si nový diel podcastu.

27. nov 2020 o 12:11 Fičí.sk

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Monika Jankovská sa priznala k trestnej činnosti. Priznala úplatky, vybavovačky rozsudkov, komunikáciu s Mariánom Kočnerom aj hádzanie hovienok po návštevníkoch ZOO. Ó, počkať, tak nie, to posledné, to už bola iná opička.

***

Ani tento týždeň neubehne bez toho, aby sme spomenuli, že konflikt Sulíka s Matovičom stále pokračuje. Áno, ešte stále sa náš minister hospodárstva a premiér hrajú na infantilné deti zo škôlky.

***

Tragédom týždňa je muž, ktorý sa ako jediný v koalícii nezapája do hádok. On by síce aj chcel, no musí počkať k ým mu dokvapká infúzia. Jeho meno je Boris Kollár. Sestričky nemocnice, kde leží, sa sťažovali, že napriek zákazu návštev za predsedom parlamentu chodia aj jeho priateľky. Niektoré tam dokonca prespávajú.

***

A zomrel legendárny futbalista Diego Maradona. Jediný človek na tejto planéte, ktorý nosil hodinky no oboch rukách, rukami dával aj góly a futbalistov trénoval tak, že im kopal loptu do hlavy a trupu.

(zdroj: Piatoček)

