Stolovky pre malých aj veľkých, ktoré na Vianoce potešia celú rodinu

15. dec 2020 o 12:49 Jana Husárová

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2 - 5

Herný čas: 35 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Od roku 2001, keď Carcassonne získalo ocenenie Hra roka, stala sa táto hra neodmysliteľnou súčasťou hráčskych domácností po celom svete.

Princípom hry je prikladať k sebe rôzne dieliky krajiny tak, aby to hráčom prinieslo čo najviac bodov. V základnej hre hráči stavajú mestá, cesty, kláštory a lúky, ktoré obsadzujú svojimi figúrkami. V ďalších dokúpiteľných rozšíreniach potom môžete hru spestriť stavbou hradov, neprepojené cesty spájať mostami či rozkladať na lúke bazáre. Čím viac rozšírení máte, tým viac možností hra prinesie.

Stručné hodnotenie:

+ overená stolová klasika, ktorou určite obdarovaného nesklamete,

+ vďaka skutočnosti, že k hre existuje široká paleta rozšírení, máte problém s vyberaním darčeka na ďalšie sviatky vyriešený.

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 3 - 7

Herný čas: 30 minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Keď už sme pri herných klasikách, nesmieme zabudnúť na hru 7 divov sveta, ktorej sa už vo svete predalo viac ako milión kópií. Pri príležitosti jej 10. narodenín vyšla tento rok nová edícia tejto známej hry, s novým dizajnom a bohatším obsahom.

Úlohou hráčov v hre je starať sa o svoje mesto. Zveľaďovať ho z kultúrnej stránky, rozvíjať remeslá, zbrojiť s cieľom obrany, no najmä sa musia snažiť dosiahnuť taký stupeň rozvoja, aby si mohli dovoliť začať stavať niektorý z divov sveta.

Stručné hodnotenie:

+ nová, krajšia grafika oproti pôvodnej verzii,

+ veľa možností rozvoja, na ktoré sa hráči môžu sústrediť,

+ neexistuje jediná správna cesta k víťazstvu. Niekedy vám bude stačiť poriadne zbrojenie, inokedy prinesie víťazstvo rozmach v iných oblastiach s dôrazom na budovanie divu sveta.

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 1 - 5

Herný čas: 60 - 90 minút

Vydavateľstvo: Albi

Ak sa vám Carcassonne zdá ako príliš jednoduchá oddychovka, skúste nahliadnuť do sveta náročnejších strategických hier. Táto novinka jesene 2020 od vydavateľstva Albi hráčov privádza do tajomnej krajiny Dunje, kde v úlohe šľachticov bojujú o titul Večného kráľa. Omnoho väčší, ako boj medzi sebou samými, je boj s časom. Ten v hre zohráva špeciálnu úlohu.

Ide o worker placement, kde pomocou svojich poddaných získavate potrebné zdroje v celkovo štyroch kolách. Špecifikom hry je meranie aktívneho času hráča prostredníctvom troch presýpacích hodín, ktoré hre pridáva na dynamike a najmä zvyšuje tlak na hráča, čo môže byť výhodou, ale i prekliatím.

Stručné hodnotenie:

+ strategická hra nižšej až strednej náročnosti,

+ viac herných variantov, ktoré menia charakter hry.

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 1 - 5

Herný čas: 40 - 70 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Stať sa ornitológom nie je vôbec žiadna veda. Teda v hre, samozrejme. Hra Na krídlach hráčov pasuje do úlohy ornitológov, ktorí sa budú snažiť získať tie najvzácnejšie druhy vtákov do svojej zbierky. Tie im neskôr prinesú úžitok, či už vo forme vajíčok, alebo potomstva, no najmä vo forme bodov.

Hra sa hrá na štyri kolá, počas ktorých máte k dispozícii štyri druhy herných akcií - vyloženie karty, zisk potravy, znášanie vajec a dobratie kariet. Hráč, ktorý po skončení posledného kola získal najviac bodov, sa stáva víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ veľmi pekné grafické spracovanie kariet,

+ bavilo nás zakomponovanie tajných úloh do hry,

+ veľa možností na zisk bodov.

Odporúčaný vek: 14+

Počet hráčov: 2 – 5

Herný čas: 20-30 minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Nová stolovka od Blackfiru Labužníci Vás postaví do úlohy manažéra food courtu. Ten sa snaží k sebe prilákať čo najlepšie stánky svetových kuchýň tak, aby ulahodil svojim zákazníkom. Čím viac bodov popularity, tým väčšia šanca na výhru. V hre môžete vyberať z 10 národných kuchýň, nám geograficky najbližšia je česká, nájsť môžete tiež kuchyňu americkú, taliansku, francúzsku a iné. Vzhľadom na nie malé rozmery balenia hry sme očakávali stolovku s veľkým množstvom komponentov a náročnými pravidlami, opak je však pravdou. Pravidlá sú vysvetlené stručne a prehľadne.

Stručné hodnotenie:

+ oceňujeme jazykovú nezávislosť hry, hracie karty sú bez popisov, všetky účinky karty sú vyjadrené graficky,

+hra je ľahko uchopiteľná i mladšími hráčmi,

- pri hre v neskorých nočných hodinách hrozí u slabších jedincov nájazd na chladničku.

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2 – 4

Herný čas: 45 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Vitajte v Kvedlinburgu. Na tunajšom jarmoku sa stretávajú známi alchymisti, ktorí ponúkajú svoje zázračné elixíry. Pridajte sa k nim, namiešajte tie najhodnotnejšie a získajte slávu, o ktorej sa vám ani len nesnívalo.

V tejto hre hráči v postavení stredovekých alchymistov miešajú vo svojich kotlíkoch elixíry zo surovín, ktoré priebežne nakupujú na jarmoku. Čím viac surovín elixír obsahuje, tým je hodnotnejší.

S pridávaním ingrediencií však treba byť opatrný. Stačí o jednu ingredienciu navyše, váš kotlík vybuchne a vy nielenže prehráte dané súťažné kolo, ale prídete i o možnosť nakúpiť nové ingrediencie či získať body do záverečného hodnotenia.

Stručné hodnotenie:

+ v hre je možné stupňovať náročnosť podľa stupňa vyložených kúzelníckych kníh, ktoré určujú pravidlá na nákup ingrediencií,

+ možno hrať s deťmi od 6 rokov, prípadne i s mladšími, ak im pomôžete s úkonmi vyžadujúcimi počítanie (sčítavanie výbušných ingrediencií v kotlíku či nákup surovín).

Odporúčaný vek: 14+

Počet hráčov: 2 - 4

Herný čas: 40 minút

Vydavateľstvo: Dajama

Vydavateľstvo Dajama prichádza pravidelne na trh s kvalitnými vedomostnými stolovkami, ktoré nielen overujú vedomosti hráčov, ale veľa ich i naučia. Najnovší prírastok tohto vydavateľstva má názov Kde je to? a zameriava sa na spoznávanie rôznych oblastí Slovenska.

Už je hádam pravidlom, že hry od Dajamy majú obojstranný hrací plán a dva druhy hracích kariet, jedny určené pre dospelých hráčov, druhé pre deti, takže ide vlastne o dve hry v jednom balení. Svoje vedomosti budete preverovať v oblastiach regiónov, miest, dedín, prírodných lokalít a vodstiev Slovenska. Čakajú vás otázky, fotohádanky alebo nie úplne jednoduché vymenovávačky. Ako dobre poznáte našu krajinu? Trúfnete si to zistiť?

Stručné hodnotenie:

+ keďže hra obsahuje dve samostatne hrateľné verzie, je ideálnym darčekom do rodín so žiakmi (od 2. stupňa ZŠ),

+ veľké množstvo kariet s otázkami zaručuje dobrú znovuhrateľnosť hry,

+ kvalitné vyhotovenie a cit pre detaily,

+ stredná až vysoká náročnosť otázok je garanciou, že v hre získate kopec nových vedomostí.

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2 - 8

Herný čas: 20 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Je to dobrá správa pre hráčov, ktorí si obľúbili hru Desiatka - vychádza jej prvé rozšírenie s kompletne novou sériou kariet. Nájdete v ňom 200 okruhov a až 2000 nových otázok.

Že Desiatku ešte nepoznáte? Je to vedomostná hra umiestnená v šikovnom smartboxe, vďaka ktorému ju môžete smelo pribaliť aj na cesty. Hra obsahuje 2000 otázok a odpovedí a preverí vaše vedomosti zo širokého spektra oblastí, napríklad geografia, umenie, dejiny, biológia a veľa ďalších. Ku každej z dvesto oblastí je desať otázok a odpovedí.

V strede smartboxu je umiestnená oblasť, napríklad „priraďte známe filmové páry“, a hráči postupne odpovedajú každý na jednu z otázok. Po vyslovení odpovede odkryjú čierny žetón zobrazujúci správnu odpoveď.

Za správnu odpoveď získava hráč žetón a môže v hre pokračovať ďalej, pri nesprávnej vypadáva z hry v danom kole. Nepoznáte odpoveď na otázku a nechcete stratiť žetóny získané v aktuálnom kole? Hra ponúka možnosť vzdať sa ťahu a predať smartbox ďalšiemu hráčovi.

Desiatka sa hrá na dvadsať kôl, počet kôl si však hráči môžu na základe dohody upraviť.

Stručné hodnotenie:

+ veľkosťou sa smartbox zmestí do priemernej ženskej kabelky, takže ho možno nosiť so sebou kamkoľvek bude treba,

+ široké spektrum otázok, každý si nájde oblasť, v ktorej môže vyniknúť,

+ otázky sú koncipované nielen ako otvorené či vyžadujúce odpoveď áno - nie, ale pri niektorých je potrebné zoraďovanie od najstaršieho po najnovšie a podobne,

+ nové otázky môžete hrať samostatne alebo súčasne s tými z pôvodnej verzie.

