Lezú vám už doma na nervy? Stolovky, ktorými zaručene zabavíte školákov

Hry trénujú pamäť aj postreh.

3. dec 2020 o 13:50 Jana Husárová

Kartové hry

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 1 - 6

Herný čas: 10 minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Ku koncu roka prichádza vydavateľstvo Blackfire s novinkou v šikovnom balení "do vrecka", ktorý už poznáme z hier Kto to bol? alebo Moje zlato. Tento raz ide o hru pre školákov, pretože základným predpokladom úspechu v hre je počítanie.

Kartová hra Ťuk, ťuk podzemie hráčov privádza do prekliatej pevnosti plnej nebezpečných príšer. Postupne putujú miestnosťami, bojujú s príšerami a hľadajú obávaného Čierneho rytiera, aby sa mu postavili v rozhodujúcej bitke. A to všetko v časovom limite 6 minút!

Článok pokračuje pod video reklamou

Stručné hodnotenie:

+ kooperatívna hra

+ výborná na tréning jednoduchého počítania

+ šikovné balenie v pevnom obale s magnetom, ktorá zaručuje, že sa karty nevysypú

+ nízka cena

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 3 - 6

Herný čas: 30 minút

Vydavateľstvo: Albi

Chcete šokovať svoje deti? Kúpte im hru Sejmi jednorožca! Hra v cukríkovo ružovej škatuli plnej rôznofarebných jednorožcov dokonale klame telom.

Jednorožce boli odjakživa uctievané ako rozkošné stvorenia. V hre Sejmi jednorožca nájdete jednorožce smiešne, čudesné, vesmírne či dokonca falošné a vašou úlohou je ich čo najviac uloviť a následne dobre speňažiť na čiernom trhu, kde sa po nich len tak zapráši. Aby sa vám lepšie lovilo, máte k dispozícii viaceré typy povedzme mierne kontroverzných pascí, ako napríklad blbuvzdorná pasca, jednorožčšie prdy, vyčúraný jednorožec či trojský jednorožec. Iste tušíte, prečo nakoniec táto hra deťom tak učaruje.

Stručné hodnotenie:

+ výborná zábava pre všetkých, ktorí majú zmysel pre čierny humor

+ hráči si na začiatku hry žrebujú postavu, za ktorú budú hrať, čím získajú zakaždým rôzne špeciálne schopnosti

+ veľmi sa nám páčila možnosť blufovať a klásť pasce súperom

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 – 8

Trvanie: 10 minút

Vydavateľ: Albi

Ak máte radi postrehovky, toto je hra, na ktorú by ste sa rozhodne mali pozrieť zblízka. Na rozdiel od väčšiny postrehoviek tu nie je rozhodujúca rýchlosť hráčov, ale tempo hry. Zaváhaš, berieš kopu! A to bez milosti.

Cieľom hry je zbaviť sa všetkých kariet, ktoré má hráč na kôpke pred sebou, a to ich pravidelným vyhadzovaním. Hráči sa po jednom striedajú a pri vyhodení karty vždy vyslovia jedno slovíčko z opakujúcej sa "mantry " TACO KOČKA KOZA SYR PIZZA, bez ohľadu na to, aký obrázok sa na karte nachádza.

Okrem obrázkov s tacom, mačkou, kozou, syrom a pizzou, obsahujú karty aj gorilu, svišťa a narvala, pri ktorých musia hráči znázorniť vopred stanovený pohyb (napríklad búšenie do hrude v prípade gorily). Ak však na karte padne symbol totožný so slovom, ktoré hráč práve vyslovil, musí čo najskôr položiť dlaň na kopu s vyhodenými kartami. Ten hráč, ktorý položí ruku ako posledný, berie kopu a vzďaľuje sa od víťazstva.

Stručné hodnotenie:

+ zábavná postrehovka vás dostane najmä šialeným tempom. Nebojte sa túto hru vytiahnuť aj medzi dospelých, budete milo prekvapení!

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 8

Herný čas: 20 minút

Vydavateľstvo: Albi

Rozpoznať červenú kravu dokáže hádam každý, no čo ak červená krava nie je červená, ale modrá? Nie, nie sme farboslepí, to sa len snažíme pochopiť princíp hry Modrá krava. Úlohou hráčov v nej je pomenúvať zviera na vybranej karte nie podľa farby, akú skutočne má, ale podľa práve stanoveného pravidla.

A čo, ak krava, nie je krava, ale pes? Hej, aj také pravidlo sa v hre môže vyskytnúť, a to ešte len začíname. Hra, kde nič nie je také, aké sa zdá, je vtipná, rýchla a hlavne dostane každého, koho myšlienky sa čo i len na chvíľu vyberú iným smerom.

Stručné hodnotenie:

+ ideálna hra na party, do školskej družiny, ale i ako variant rýchlej rodinnej stolovky

+ svižné tempo hry

+ veľa možností ako zmeniť pravidlá a hru sťažiť

Rodinné

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2-5

Herný čas: 40 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Rokmi overená hra Carcassonne sa dočkala mnohých rozšírení, ale i samostatne hrateľných verzií. Jednou z tých skutočne vydarených je hra Carcassone: Lovci a zberači. Vraciame sa v nej tisíce rokov späť do obdobia praveku, kde vedieme svoj kmeň tak, aby sme mu zabezpečili nielen prežitie, ale i prosperitu. Spestrením klasickej verzie Carcassonne je rozšírenie druhov figúrok. K dispozícii máme figúrky lovcov, zberačov a rybárov. Body môžeme zbierať tiež stavbou chyží či magických menhir.

Stručné hodnotenie:

+ lákavá lokácia hry

+ pokiaľ poznáte princíp hry Carcassonne, štúdium pravidiel tejto verzie vám už nezaberie veľa času

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 4

Herný čas: 15 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Keď sme už pri tých rokmi overených hrách, určite musíme spomenúť i hru Kingdomino, ktorá v roku 2017 získala prestížne ocenenie Hra roka.

Kingdomino je hra, ktorá svojou podstatou vychádza z klasického domina, avšak má väčší švih. Hráči v ňom v úlohe panovníkov rozširujú svoje panstvá pomocou dominových dielikov zobrazujúcich rôzne typy krajiny od polí s obilím, skaliská, lesy a lúky až po jazerá. Ktorý panovník vybuduje tú najbohatšiu ríšu? Ten, ktorý nezabudne popri objavovaní nových území hľadieť i na rozmach súpera!

Stručné hodnotenie:

+ jednoduchý herný princíp

+ herný čas do 15 minút

+ táto hra je výborným základom pre väčšiu a ešte lepšiu, i keď samozrejme i náročnejšiu "dcéru" Kingdomina s názvom Queendomino

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 1 - 4

Herný čas: 90 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Ste skúsení hráči a radi si s deťmi posedíte pri kvalitnej stolovke aj dlhší čas? Potom by vás mohla zaujať novinka od vydavateľstva Mindok Ostrov mačiek.

Že ide o poriadnu rodinnú stolovku sme zistili hneď, ako sa nám táto hra dostala do rúk. Veľká a vcelku ťažká škatuľa nabitá hernými komponentmi by mohla pokojne slúžiť ako spoločný rodinný darček. Veľmi vydarené spracovanie hry, pravidlá, ktoré pochopia i mladší školáci, to všetko nás utvrdilo v tom, že sme sa nemýlili. Ostrov mačiek je hra ako šitá na dlhé zimné popoludnia v rodinnom kruhu. A ak máte pred sebou dobrú stolovku, dlhší herný čas len znásobí pôžitok z hrania.

Stručné hodnotenie:

+ hra obsahuje sólo variant

+ začínajúci hráči sa môžu zaučiť v jednoduchšom - rodinnom variante hry

Odporúčaný vek: 6+

Počet hráčov: 2 - 6

Herná doba: 40 minút

Vydavateľstvo: Dino Toys

Prebádajte tajomnú pyramídu a objavte nevídané poklady faraónovej hrobky. Farao je rodinná hra so všetkým, čo má pravá rodinná hra mať. Zaujímavý vzhľad, pútavý námet, poriadnu dávku napätia a pravidlá, ktoré pochopí šesťročné dieťa i sedemdesiatročný dedo.

Hrať sa dá v dvoch úrovniach náročnosti. Hráči v úlohe archeológov vstupujú do neprebádanej hrobky faraóna, vydávajú sa temnými chodbami a odolávajú prekážkam, ktoré tam na nich číhaju, vyhýbajú sa iným chamtivým archeológom, zbierajú staroveké nápisy s cieľom dostať sa až k samotnému faraónovi.

Ak sa hráčovi podarí zozbierať päť starovekých nápisov, môže sa vydať na cestu do pohrebnej komnaty a jej otvorením sa stať víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ hra, ktorú zvládnu i predškoláci, pokiaľ im spočiatku pomôžete s vysvetľovaním významu jednotlivých symbolov

+ darček pre celú rodinu

+ lákavý námet

Vedomostné

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 8

Herný čas: 20 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Obľúbená vedomostná hra Desiatka sa tento rok dočkala svojej Junior verzie. Ide o vedomostnú hru, ktorá sa hrá pomocou Smartboxu. V ňom sa nachádza až 200 okruhov s 2000 otázkami a odpoveďami. Na Smartboxe sa nachádzajú tiež počítadlá bodov, takže majú hráči stále prehľad o tom, ako sú na tom so svojím skóre.

V každom kole dostane hráč otázku a po jej zodpovedaní vytiahne žltý žetón, pod ktorým sa ukrýva správna odpoveď. Takže si dokáže hneď overiť, či odpovedal správne a získava bod. Ak je jeho odpoveď správna, môže sa rozhodnúť, či v hre pokračuje a pôjde na ďalšiu otázku, alebo nebude riskovať získaný bod a odovzdá štafetu ďalšiemu hráčovi. Hráč, ktorý má po skončení posledného kola najviac bodov, vyhral.

Stručné hodnotenie:

+ kompaktné balenie vhodné na cesty či do čakárne k lekárovi

+ počet kôl si vedia hráči upraviť podľa toho, koľko času majú na hru

+ hra je výborným nástrojom na zábavné rozširovanie vedomostí

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 1-10

Herná doba: 30-45 minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Ako dobre sa vyznáte v gastronómii? V novej kooperatívnej hre Spoj to si môžete svoje gastronomické vedomosti vyskúšať hneď na piatich úrovniach obtiažnosti. Podarí sa vám spojiť nápovedy so správnou kartičkou slova, ktoré sa nápovedy týka?

Ak sa vám zdá jednoduché spojiť ryžu so sushi, nemyslite si, že hra bude k vám rovnako milosrdná aj na vyšších úrovniach! Prvé kolo je totiž len zahrievacie. Tá pravá zábava začne po postupe na vyšší level.

Ak vás gastro téma príliš neláka, skúste Spoj to - Cestovanie. Hra má rovnaký princíp, no je o trocha ťažšia.

Stručné hodnotenie:

+ prvá úroveň je náročnosťou vhodná aj pre hráčov od 6 rokov

+ svižné tempo hry

+ jednoduchá kontrola správnosti odpovede

+ hru je možné hrať aj vo väčšej skupine (maximálne 10 hráčov)

Súvisiaci článok