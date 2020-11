Nový Crash je hra zo starej školy: farebná, zábavná a frustrujúca

25. nov 2020 o 12:18 Kristína Gyuríková

Tento mesiac sme si vybrali hru Crash Bandicoot 4: It's About Time, ktorá vás zaručene vráti do detstva.

Po minulomesačnej pecke Ghost of Tsushima sme sa tentoraz rozhodli pre zmenu žánru a posvietili sme si na najnovší, dlhoočakávaný prírastok do rodiny hier o Crashovi a Coco. Už pred troma rokmi nás potešil remaster pôvodnej trilógie. Ako skalní fanúšikovia tejto série sme si preto nemohli nechať ujsť prvú, a zároveň aj poslednú, pôvodnú hru o Crashovi na súčasnej generácii konzol pred uvedením PS5 a nového Xboxu.

(zdroj: Activision)

Hra pokračuje tam, kde sa skončil Crash Bandicoot 3: Warped

Keďže ide primárne o hru určenú deťom (čo je však dosť podcenenie náročnosti), príbeh nie je veľmi komplikovaný. Znova sa stretávame so starými známymi záporákmi ako je Dr. Neo Cortex či Dr. N. Tropy.

Po poslednej porážke v Crashovi 3 uviazli naši starí známi zloduchovia v časovom väzení, kde pracujú na svojej odplate. Ako to už býva zvykom, rozpútajú plán, ktorý môže prepísať celú realitu - vytvoria totiž trhlinu v časopriestore.

Zabrániť diabolským doktorom zničiť svet môžu len Crash a jeho sestra Coco. Tí musia cestovať naprieč rôznymi časmi a dimenziami, aby získali štyri masky so špeciálnymi schopnosťami, ktoré im pomôžu zloduchov poraziť. Po ceste pritom získajú nečakaných spojencov.

Grafika, ktorú si pamätáte z Maxihry, je preč

Ako prvý nás, samozrejme, zaujal grafický posun hry, čo sa však dá pri aktuálnej generácii konzol očakávať. Preč sú hrany postáv a kockované povrchy, na ktoré sme boli zvyknutí. Celý svet Crasha pôsobí príjemným, vyladeným dojmom, ktorý len podčiarkuje, že čakanie na novinku stálo za to a vývojári odviedli poriadny kus práce. Farby nie sú príliš kontrastné a scény spolu dokonale ladia.

Novinkou je aj enhanced shadow - žltý krúžok, ktorý vám ukazuje, kam vaša postava dopadne pri skoku. Počas hrania si navyše môžete všimnúť aj kopu nenápadne umiestnených easter eggov, ako je napríklad nafukovacie koleso Spyra hneď v prvom leveli.

(zdroj: Activision)

Hra vás svojou obtiažnosťou a hrateľnosťou vráti do 90. rokov

Hneď na začiatku dostanete na výber, či chcete hrať v retro alebo modernom režime. Retro režim znamená, že zbierate jabĺčka (áno, vieme, že sa to volá wumpa ovocie, ale keďže sme deti odchované na Maxihre, pre nás to už budú navždy jabĺčka) a za každých sto dostanete život. Keď sa vám všetky životy v leveli minú, musíte ho ísť znova od začiatku, presne ako v pôvodnej trilógii. V modernom režime nemáte obmedzený počet životov - môžete zomrieť hocikoľkokrát, vždy začnete od posledného checkpointu.

Ani moderný režim vám však hru výrazne neuľahčí. Kým prejdete niektoré náročné pasáže, budete mať za sebou desiatky smrtí a ak ste ako my, určite si neraz aj farbisto zanadávate. Kľúčová je pritom, podobne ako pri starších Crashoch, presnosť a správne načasovanie.

(zdroj: Activision)

Ovládanie hry sa nezmenilo, pribudli však nové schopnosti

Ak ste v minulosti hrali niektorého Crasha, ovládanie dôverne poznáte. Zaujmú však nové pridané schopnosti, ktoré naplno využívajú možnosti Dualshocku. Väščina schopností z poslednej hry zostala zachovaná, pričom novinkou sú unikátne schopnosti ako zastavenie času či nekonečné krútenie.

Na rozdiel od predchádzajúcich hier však pre používanie špeciálnych schopností potrebujete mať nasadenú niektorú zo štyroch špeciálnych masiek, pričom každá maska dovoľuje použitie inej schopnosti.

Podobne ako v remastrovanej trilógii máte vždy na výber, či chcete hrať za Crasha alebo Coco, ktorí majú rovnaké schopnosti. Novinkou však sú tri nové hrateľné postavy - Dingodile, Crashova frajerka Tawna a Dr. Neo Cortex.

Dingodile si po udalostiach poslednej hry otvoril vlastnú reštauráciu, z Tawny sa stala poriadna drsňáčka a Cortex pochybuje o svojej "kariére" zloducha. Každý z nich má jedinečné schopnosti, vlastné levely a vlastný príbeh, ktorý sa prelína s tým hlavným.

(zdroj: Activision)

Za prejdenie každého levelu môžete po splnení rôznych podmienok získať dokopy šesť diamantov. Po prejdení levelov sa vám otvorí inverzný mód, ktorý level zrkadlovo obráti a pridá doň farebný filter. Za prejdenie levelu v inverznom móde môžete získať ďalšie diamanty a ak ich nazbierate dostatok, odomknú sa vám nové kostýmy pre Crasha a Coco.

Niekoľkým chybám sa však tvorcovia nevyhli

Čo však vývojárom musíme vytknút vzhľadom na hrateľnosť, je pohyb kamery. Ten je v niektorých súbojoch príliš chaotický a hráč občas stratí prehľad o pohybe svojom či nepriateľa, čo je v kritických chvíľach súbojov s bossmi veľká škoda. Horšie zvládnutá je aj hĺbka prostredia, ktorá občas komplikuje vašej postave orientáciu v priestore. Tu vám pomôže už dávnejšie spomínaný ukazovateľ dopadu, ktorý však nie je vždy dobre vidno.

(zdroj: Activision)

Problémom je aj nevyvážená obtiažnosť - niektorí bossovia sú ľahší ako základné levely, niektoré levely sú zase také ťažké, že máte chuť prestať hrať. Aj pri ťažších hrách je pritom dôležité, aby boli dostatočne zábavné na to, aby ich hráč prešiel (nič proti vývojárom z FromSoftware, ale predsa len, tu ide o hru pre deti a nostalgických dospelých).

Záver

Hodnotenie redakcie: 7/10

Nový Crash je poctou pôvodnej trilógii a plošinovkám, na ktorých sme vyrastali. Aj keď herný dizajn a kolísajúca obtiažnosť vedia byť pre hráča obrovským zdrojom frustrácie, táto novinka by nemala chýbať v zbierke žiadneho fanúšika Crasha a jeho sveta. Ide o peknú a dobre spracovanú hru, v ktorej sa vývojárom podarilo priniesť emócie a atmosféru pôvodnej trilógie. Hra dokáže byť miestami veľmi ťažká, o to väčšiu radosť však budete mať z jej prejdenia.

