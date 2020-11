Piatoček: Ako sa náckovia, chuligáni a komunisti snažili ukradnúť november

Vypočujte si nový diel podcastu.

20. nov 2020 o 10:56 Fičí.sk

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Ak tlieskate neonacistovi len preto, že sa s ním zhodnete v jednom výroku, možno nie ste sympatizant neonacizmu, ale minimálne ste hlupák, nevzdelanec, alebo ste aj hlupák, aj nevzdelanec, aj sympatizant neonacizmu, a v tom prípade sa voláte Rudolf Vaský.

***

Na proteste sa stretli aj iné indivíduá. Také, ktoré by nikto nebral vážne a nepočúval ani na domovej schôdzi. A na to, aby dostali slovo, potrebovali len jediné - kúpiť si vlastný megafón.

***

Protestu sa zúčastnili aj Štefan Harabin aj Andrej Danko, no týchto dvoch politikov zo záhrobia nikto nepustil ku slovu. Asi preto, že keby táto dvojica spustila svoj prejav, bolo by to tak dlhé a nezrozumiteľné, ako akákoľvek ďakovná reč Mekyho Žbirku.

***

Naopak, iná politická mrcina, Robert Fico, dostala slovo, a to aj napriek tomu, že najprv avizovala, že sa nebude priprcavať.

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

