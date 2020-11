Piatoček: NAKA konečne našla smer, kotlebovci satana a Trump dieru v demokracii

Vypočujte si nový diel humorného podcastu.

6. nov 2020 o 10:19

Vypočujte si podcast:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2exV4YN76ipiCQZWO5eprd

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Prezidentské voľby v USA ešte do tejto chvíle nemajú víťaza. No, vlastne, jedného už majú. Koronavírus.

***

Keď bol v priebežných výsledkoch Trump vo vedení, vyhlásil, že sa majú hlasy prestať počítať. To je ako keby školák povedal učiteľke, že už má prestať kontrolovať ten diktát, lebo keď bola na prvej vete, mal to bez chyby, no a teraz mu už hrozí päťka.

***

Kotleba bol maximálne aktívny a opäť sa raz premenil na biblického odborníka. Tentoraz hovoril o znaku šelmy na Covid certifikátoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

***

Okrem výsledkov nám testovanie prinieslo aj halloweensky kostým Milana Krajniaka, ktorý sa v maskáčoch hral na ministra obrany. To mu fakt nikto nepovedal, že križiaci maskáče nenosili? A že on je ministrom práce? Alebo žeby mu iba nič iné manželka neoprala?

***

Fico si evidentne myslí, že NAKA funguje ako McDonald's. Prídete k stanovišťu, poviete, koho chcete obviniť, a pri ďalšom okienku vám obvineného podajú buď s kečupom alebo majonézou.

(zdroj: Fičí)

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2exV4YN76ipiCQZWO5eprd

Všetky časti podcastu Piatoček nájdete tu.

Súvisiaci článok