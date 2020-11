Kniha mesiaca november: Vrahovia mesiaca kvetov od Davida Granna

Zapojte sa do Knižného klubu a vyhrajte.

9. nov 2020 o 12:28 Kristína Gyuríková

Ak ste jedným z knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.

Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V mesiaci november odporúčame:

Pôvodný názov: Killers of the Flower Moon

Slovenské vydanie: Absynt, 2020

Prekladateľ: Samuel Marec

Počet strán: 306

Goodreads hodnotenie: 4,07

Neveselý osud amerických Indiánov pozná asi každý - po príchode osadníkov z Európy postupne prišli o svoje majetky, ich tradície sa začali vytrácať, obrali ich o pôdu a odsunuli do rezervácií. Kmeňu Osagov sa ušlo nehostinné územie na severe Oklahomy. Keď sa však začiatkom 20. storočia ukázalo, že osažská zem ukrýva ropu a z členov kmeňa sa zrazu stali milionári, začali ľudia v rezervácii zomierať.

V knihe sa stretávame s Mollie Burkhartovou, ktorej za krátky čas zomrú dve sestry a matka. V rezervácii stúpa počet nevysvetlených vrážd a prípadu sa ujíma novovzniknutá FBI, na čele ktorej stojí mladý J. Edgar Hoover.

Keďže išlo "len" o Indiánov, prípad nie je známy ani medzi širokou verejnosťou v Spojených štátoch. Reportér David Grann sa o týchto vraždách dozvedel až ako dospelý. Príbeh ho fascinoval a rozhodol sa o ňom napísať knihu. Prehrabával sa v starých dokumentoch, navštevoval múzeá, archívy, rozprával sa s potomkami obetí.

Vďaka tomu sa mu podarilo napísať pútavú knihu o prípade, o ktorom mnohí ľudia nikdy nepočuli, aj keď stál pri vzniku FBI. Kniha je sčasti reportážou, sčasti politickým trilerom a sčasti westernom. Pri jej čítaní budete mať pocit, že ide o majstrovsky vymyslenú detektívku, udalosti v nej sú však, žiaľbohu, skutočné. Atmosféru navyše dokresľujú aj dobové fotky.

Kto je autor knihy?

David Grann (1967) je reportérom týždenníka The New Yorker a autorom viacerých reportážnych kníh. Písal aj pre médiá ako The Atlantic, The Washington Post, The Boston Globe či The Wall Street Journal. V roku 2009 napísal knihu Stratené mesto Z , ktorú v slovenčine vydalo vydaveteľstvo Tatran a bol podľa nej natočený aj film. Vrahovia mesiaca kvetov sú druhou Grannovou knihou, ktorá bola preložená do slovenčiny. Na jej filmovej adaptácii v súčasnosti pracuje Martin Scorsese.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejníme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Sledujte @ficikniznyklub a označte knihu mesiaca na Instagrame.

