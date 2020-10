Krásny vizuál, silný príbeh. Ghost of Tsushima je dôstojnou rozlúčkou s PS4

Zapojte sa do súťaže o hru.

27. okt 2020 o 12:47 Kristína Gyuríková

Vo Fičí máme hry rovnako radi ako knihy, preto sme sa rozhodli, že každý mesiac vyberieme a zrecenzujeme jednu výnimočnú hru, ktorú budete môcť od nás vyhrať. Do súťaže sa viete zapojiť na našom Instagrame. Tento mesiac sme si vybrali skvelú hru so samurajskou tematikou Ghost of Tsushima.

Hry na recenzie a do súťaží poskytuje ProGamingShop.

Na konzolu PS4 vyšlo v priebehu rokov množstvo skvelých exkluzivít - stačí si spomenúť na tituly ako God of War, Uncharted 4: A Thief's End, Until Dawn, Marvel's Spider-Man či Days Gone. Éru PS4, ktorá sa tento rok končí, uzatvorili dve veľké exkluzívne hry - The Last of Us 2 a Ghost of Tsushima. Ten sa symbolicky odohráva v Japonsku - domovine konzoly Play Station.

Článok pokračuje pod video reklamou

(zdroj: Sony/Sucker Punch)

Keď vyšli prvé gameplay videá a trailery na hru Ghost of Thushima od štúdia Sucker Punch (Infamous), neboli sme si istí, čo máme od hry očakávať. Už niekoľko dní po vydaní v lete 2020 sa však stala bestsellerom a bodovala dokonca aj na japonskom trhu, ktorý je k "západným" hrám s japonskou tematikou veľmi kritický.

Ghost of Tsushima vás prenesie do feudálneho Japonska v roku 1274, ktoré čelí invázii Mongolov. Ovládate mladého samuraja Jina, ktorému sa vďaka zlodejke Yune podarí prežiť vražedný mongolský nájazd na ostrov Tsushima. V priebehu hry Jin postupne zbiera spojencov, s ktorých pomocou sa snaží poraziť Mongolov a oslobodiť svoj ostrov.

(zdroj: Sony/Sucker Punch)

Side questy dopĺňajú príbeh, nie sú však nevyhnutnosťou

Hra je rámcovaná dramatickým vojnovým príbehom plným neľútostných súbojov a zaujímavých postáv, pričom si môžete vybrať, či sa budete sústrediť len na hlavnú dejovú líniu alebo prechádzať aj side questy. Rozhodnutia, ktoré počas hry urobíte (až na posledné na samotnom konci príbehu) nemajú vplyv na dej, len na to, akým smerom sa bude uberať prebiehajúca konverzácia.

Side questy dopĺňajú mozaiku príbehu ostrova Tsushima a priblížia vám životné príbehy vašich spojencov, obyvateľov ostrova či miestne legendy. Niektoré z týchto misií sú akčné, iné sa sústredia na stealth a aj keď nie sú také premakané ako napríklad v Red Dead Redemption 2 či Zaklínačovi 3, zároveň nie sú na jedno kopyto ako v Assassin's Creed: Odyssey a rozhodne nenudia.

Okrem side questov nechýba ani oslobodzovanie mongolských táborov a opevnení či objavovanie miest ako sú svätyne, miesta na rozjímanie a skladanie haiku, alebo termálne kúpele, za ktoré vždy dostanete odmenu.

Ak vás zaujíma len hlavná dejová línia, žiadnu z týchto vecí nemusíte robiť. Vďaka side questom si môžete prilepšiť o rôzne stavebné materiály, brnenia či špeciálne útoky, ktoré vám hru uľahčia. Všetko, čo k dokončeniu hry potrebujete, však získate počas hlavnej kampane.

(zdroj: Sony/Sucker Punch)

Grafika ako z filmu

Hra je po grafickej stránke krásna a už od začiatku je jasné, že čerpá inšpiráciu zo samurajských filmov legendárneho režiséra Akiru Kurosawu. Svedčí o tom aj čiernobiely režim, do ktorého si môžete hru prepnúť. Často máte pocit, ako keby ste sa pozerali na film - obrazovka je čistá, health bar, zbrane a útoky vidíte len počas súbojov. Úlohu minimapy či kompasu nahrádza vietor, ktorý vás naviguje smerom k zvolenému cieľu. K miestam, kde môžete nájsť niečo zaujímavé, vás navigujú zlaté vtáky, svetlušky vám zase ukážu cestu k zberateľským predmetom.

Cestovať budete väčšinou na koni, ak však chcete objavovať krásy ostrova (v žiadnej hre som zatiaľ nestrávila toľko času vo fotografickom režime ako tu), môžete chodiť aj pešo. Nechýba ani možnosť rýchleho cestovania.

(zdroj: Sony/Sucker Punch)

Systém súbojov je priamočiary, avšak prepracovaný

Samostatnou kategóriou sú súboje. Bojový systém hry je prepracovaný, ale pomerne priamočiary, nebudete si musieť pamätať zložité kombá ako napríklad v God of War. Máte k dispozícii niekoľko bojových postojov (podobne ako v Nioh 2), ktoré postupne odomykáte, pričom každý z nich je vhodný na iný typ ozbrojených protivníkov. Na protivínkov môžete zaútočiť ľahkými alebo ťažkými údermi, ktoré slúžia najmä na prelomenie obrany.

Pri súbojoch je kľúčové načasovanie a pohotovosť. Toto platí predovšetkým pri dueloch s významnejšími bossmi, ktoré sa odohrávajú v krásnych prostrediach a na svoje si v nich prídu aj fanúšikovia bojoviek. V žiadnom prípade tu nestačí náhodne stláčať tlačidlá, musíte sledovať, čo váš oponent robí a prispôsobiť tomu vaše útoky.

(zdroj: Sony/Sucker Punch)

Za plnenie misií získavate body, za ktoré si môžete kupovať bojové schopnosti a vylepšovať si ich, rovnako ako aj svoje zbrane a postoje. Počas celej hry (okrem misií s vopred stanovenými podmienkami) si môžete vybrať, či chcete hrať ako ctihodný samuraj a vyzývať protivníkov na súboje, alebo sa sústrediť skôr na stealth a útočiť potichu z úkrytu v tráve či zo striech.

Čo sa týka zbraní, na rozdiel od mnohých RPG-čiek si tu nemôžete kupovať nové zbrane, môžete však vylepšovať tie, ktoré máte k dispozícii. Od začiatku máte dva meče - katanu a tanto, neskôr získavate luk, vrhacie nožíky či fúkačku na šípky.

(zdroj: Sony/Sucker Punch)

Pre väčšiu autenticitu a umocnenie zážitku z hry si môžete zmeniť jazyk na japončinu (nebojte sa, stále si môžete zvoliť český text). Ak vás zase zaujíma len príbeh a chcete si hru trochu uľahčiť, môžete si zapnúť asistenciu pri mierení, lepšiu viditeľnosť vetra či ukazovateľ projektilov.

Ak vás Ghost of Tsushima ani po prejdení neomrzí, určite vás poteší októbrový update. Ten zahŕňa možnosť loadoutov pre jednotlivé brnenia, New Game+ či multiplayerové rozšírenie Legends, vďaka ktorému si hru môžete zahrať cez internet so svojimi priateľmi.

Záver

Hodnotenie redakcie: 9/10

Ak patríte medzi fanúšikov Assassin's Creed, ktorí už roky márne čakajú, kedy ich táto séria zavedie do Japonska, dočkali ste sa - Ghost of Tsushima je lepšia hra ako posledné dva tituly zo série AC. Hra je nielen efektná po vizuálnej stránke, ale má aj skvelý príbeh, zaujímavé side questy a prepracovaný systém súbojov. Je naozaj dôstojnou rozlúčkou so štvrtou generáciou konzol PlayStation.

Ak chcete hru Ghost of Tsushima, zapojte sa do súťaže na našom Instagrame.

Súvisiaci článok