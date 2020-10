Piatoček: Dankova DNA, premiérova angličtina a absolventi Vysokej školy života

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Premiér Matovič ohlásil, že možno celoplošné testovanie nebude a prejdeme priamo do zatvorenia krajiny, teda lockdownu. Ale taktiež pripustil aj možnosť, že možno nie, a že možno sa uskutoční iba to prvé a to druhé nie, alebo naopak, a možno budú obe veci. V podstate to vyzeralo, že na to, aby nám dal správne informácie, potrebuje požičať karty od veštice Jolandy.

***

Policajti po hodinách protestov a výtržností umyli náckov vodným delom a pridusili slzným plynom. Aspoň už konečne zažili, aké je to skutočne sa dusiť a tentokrát nie vlastným CO2, keďže rúško skoro nikto nemal.

***

Nevie poriadne po slovensky, no kritizuje ľudí, čo skomolia cudzí jazyk. Jeho ministri kradli ťažké milióny, no chce povaliť aktuálnu vládu za neschopnosť. Považuje Matoviča za nepríčetného, no sám dáva infantilné fotky na Instagram a hovorí o predaji našej DNA. Kto je to? Áno, je to náš tragéd týždňa Andrej Danko.

***

Pápež vyjadril podporu registrovaným partnerstvám homosexuálnych párov. Okrem toho sa na verejnosti prvýkrát objavil s rúškom na ústach. Nanešťastie, nebolo dúhové, a tak Záborská a redakcia Postoja ešte zvládajú predýchavať šok.

