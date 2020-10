Deväť stoloviek pre dvoch hráčov, s ktorými sa doma zabavíte počas lockdownu

Izolácia bez ponorky.

26. okt 2020 o 11:48 Jana Husárová

1. Únik z ALCATRAZU

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 1-6

Herná doba: 60 minút

Vydavateľstvo: Albi

Prestaňte sa báť tlačoviek a správ z médií! Máme pre vás omnoho príjemnejšiu dávku napätia v podobe čerstvej novinky zo série Únikovka od vydavateľstva Albi. Ako už názov hry napovedá, jediným vaším cieľom je utiecť z obávanej väznice Alcatraz. Nachádza sa na ostrove obklopenom silným prúdmi, ktoré vás raz-dva stiahnu pod hladinu a nepustia, kým nevypustíte dušu. Poďme ale k samotnému príbehu...

To bola noc! Budíte sa so zvláštnym pocitom, že niečo nie je v poriadku a len čo otvoríte oči, zistíte, že vás inštinkty rozhodne neklamú. Namiesto vlastnej postele ležíte v smradľavej cele. V hlave vám hučí a nech sa akokoľvek snažíte rozpamätať, netušíte, čo sa minulú noc stalo a ako ste sa na toto pekelné miesto dostali. Jedno však viete celkom isto - musíte utiecť. A to čím skôr!

Stručné hodnotenie:

+ výborne vymyslený príbeh i lokalita, kde sa dej hry odohráva

+ zaujímavé rébusy na preverenie logického uvažovania

+ svižné tempo

+ stručné pravidlá

+ ak by na vás predsa len začala doliehať "ponorka", hrať môžete aj sólo

2. Jaipur

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2

Herná doba: 30 minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Vyskúšajte si svoje schopnosti ako obchodník na trhu Blízkeho východu a ak sa vám bude dariť, môžete sa stať osobným obchodníkom samotného Maharadžu.

Kartová hra Jaipur je jednoduchá a vcelku rýchla hra, v ktorej je hlavný predpoklad úspechu dobré taktizovanie. Počas herného kola môže hráč kúpiť kartu tovaru na trhu, obchodovať výmenou kariet z ruky za karty na trhu alebo vymieňať tovar za žetóny s bodmi. Práve tie rozhodujú o tom, kto ako obstál. Hráč s najvyšším počtom bodov sa stáva víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ dokonalá hra pre páry, pravidlá sú stavané pre hru vo dvojici, a tak nemusíte krkolomne študovať úpravu základných pravidiel na hru pre dvoch hráčov, ktoré málokedy majú rovnakú hráčsku hodnotu ako základná verzia

3. 7 divov sveta: Duel

Odporúčaný vek: 10 +

Počet hráčov: 2

Herná doba: 30 minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Získať prevahu v dávnych časoch nebolo jednoduché. Podarí sa vám uspieť v tvrdej konkurencii?

Hra 7 divov sveta: Duel je strategická hra pre dvoch hráčov z úspešnej série hier 7 divov sveta (7 Wonders). Ide o kartovú hru rozdelenú do troch fáz hry - troch vekov. Úlohou hráčov je stavať vo svojom meste budovy, získavať peniaze a suroviny potrebné na postavenie niektorého z divov sveta. Stavba vojenských budov umožňuje hráčovi posúvať figúrku vojenského konfliktu smerom k mestu protihráča. Za vedecké budovy je možné zasa získať žetóny vedeckých symbolov.

Hráč, ktorému sa podarí získať vojenskú prevahu (posunie meradlo konfliktu až k mestu súpera) či vedeckú prevahu (získa 6 vedeckých symbolov), sa stáva okamžite víťazom. Ak sa to žiadnemu z hráčov nepodarí do skončenia tretieho veku, stáva sa víťazom ten, kto má najviac bodov víťazstva.

Stručné hodnotenie:

+ krásne ilustrácie na kartách zobrazujú skutočné divy sveta

+ štúdium pravidiel nezaberie veľa času

+ víťazstvo je možné získať viacerými cestami, takže sa hráč musí rozumne rozhodovať, na čo sa v hre zameria

+ ak vás Hra 7 divov sveta: Duel oslovila, určite vás poteší informácia, že vydavateľstvo Blackfire vydalo pri príležitosti 10. výročia od vydania hry 7 divov sveta jej nové, z hráčskeho pohľadu vkusne upravené vydanie určené pre 3 - 7 hráčov

4. Poznáte český film?

Počet hráčov: 2-6

Odporúčaný vek: 12+

Herná doba: 45 minút

Vydavateľstvo: Albi

Tiež vám partner tvrdí, že všetky dobré české (či česko-slovenské) filmy už videl toľkokrát, že ich už pozná naspamäť? Tak si spolu strihnite duel v hre Poznáte český film?. Novinka od vydavateľstva Albi overí vaše vedomosti hneď v šiestich kategóriách - rozprávky, filmy, herci a herečky, televízne programy, zaujímavosti a nami najobľúbenejšie filmové hlášky!

Hra je o to napínavejšia, že umožňuje hráčom, aby si sami vybrali mieru rizika a podľa toho i náročnosť otázky. Čím ťažšia otázka je, tým viac peňazí za ňu môžete získať. Najjednoduchšie otázky sú ohodnotené stokorunovou odmenu, stredne náročné dvomi stovkami a za správne zodpovedanie najťažšej otázky môžete získať až päťsto korún. Víťazom hry je hráč, ktorý po ukončení posledného herného kola získal najviac peňazí.

Stručné hodnotenie:

+ hra môže slúžiť ako inšpirácia na zhliadnutie dávno zabudnutých filmov

+ ak vás omrzí základná hra vo dvojici, môžete vyskúšať akčnejšiu variantu, ktorá je hrateľná už od troch hráčov - v nej môžete získavať peniaze nielen správnymi odpoveďami, ale tiež tipovaním, či hráč, ktorý je práve na rade, odpovie správne, či zvyšovaním hodnoty otázky jej nacenením vlastnou bankovkou

+ pri hre dvoch hráčov pravidlá stanovujú hru na štyri herné kolá, avšak nič vám nebráni ľubovoľne si počet kôl upraviť podľa toho, koľko práve máte času

5. Bananagrams

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 1-8

Herná doba: 15 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Scarabble na cesty. Táto hra obsahuje veľké množstvo hracích kameňov s písmenami. No to je asi tak všetko, čo má so slávnou hrou spoločné.

Podstatou hry Bananagrams je vytvoriť z vopred pridelených písmen vlastnú mriežku - tajničku. Hráči môžu dopĺňať slová len do vlastnej mriežky a snažia sa to urobiť tak, aby v čo najkratšom čase minuli všetky im pridelené písmená. Ak majú písmeno, ktoré nevedia využiť, môžu ho zameniť za tri náhodné písmená zo spoločnej zásoby.

Vo chvíli, keď niektorý z hráčov minul všetky písmená, zvolá "PÍSMENO", čo je pokyn na to, aby si všetci hráči vrátane neho vzali nové písmeno zo zásoby. Písmená sa doberajú až do momentu, keď v spoločnej zásobe neostanú žiadne, prípadne ostane menej písmen, ako je hráčov. Víťazom hry sa stáva ten, kto na záver hry nemá v zásobe ani jedno neumiestnené písmeno. Pokiaľ sa to nepodarilo ani jednému z hráčov, víťazom je ten, komu sa podarilo zložiť najdlhšie slovo.

Stručné hodnotenie:

+ výborná hra pre mladších žiakov na trénovanie gramatiky a slabikovania

+ veľa herných variantov, ktorými hru prispôsobíme počtu hráčov či času, ktorý na hru máme

+ k hre nie je potrebné špeciálne miesto na hranie, dá sa odohrať prakticky kdekoľvek, stačí kúsok rovnej plochy

+ ideálna hra do školskej družiny

6. V kocke! PLUS

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 1-8

Herná doba: 15 + minút

Vydavateľstvo: Albi

Trénovať pamäť treba v každom veku, a tak sa tešíme, že po úspechu rady pamäťových hier zo série V kocke! prichádza vydavateľstvo Albi s úplne novou sériou pamäťoviek pod názvom V kocke! Plus. Aby uspokojili čo najširšiu vekovú i záujmovú skupinu, vydávajú hneď niekoľko druhov tejto hry. Najmenším hráčom je určená hra Moje prvé obrázky, školákom pri zdolávaní prvých písmen isto pomôže hra Abeceda. Starší hráči môžu svoju pamäť potrápiť pri hre Česko či Svet.

Čím sa ale hra V kocke! Plus líši od jej predchodcu? V prvom rade ide vlastne o dve hry v jednom. Princíp prvej hry ostáva rovnaký - v časovom limite vytýčenom presýpacími hodinami si hráč musí dôkladne prezrieť vylosovanú kartičku a snažiť sa zapamätať si čo najviac detailov.

Následne prichádza inovácia a tou je ruleta so strelkou. Po zatočení strelka ukáže, ktorú dvojicu otázok z opačnej strany karty má hráč zodpovedať. Každá správna odpoveď je ohodnotená jedným žetónom a áno, i žetóny sú prídavkom oproti pôvodnej verzii. Hráči tak majú ľahší prehľad o bodoch a odpadá nudné zapisovanie bodov a hlavne zháňanie papiera a pera a určovanie "zapisovateľa".

Ďalším výrazným vylepšením hry je doplnenie druhej časti, v ktorej hráči môžu získať žetóny navyše a to tak, že si v časovom limite pozrú zdanlivo jednoduchý obrázok a následne budú musieť rovnaký obrázok vyfarbiť na čiernobielej makete s priloženými zmývateľnými fixkami.

Stručné hodnotenie:

+ možnosť vybrať si verziu hry podľa vlastných preferencií

+ sami si viete hernú dobu upraviť pridaním alebo odobratím kartičiek z kopy

+ veľmi oceňujeme vylepšenia oproti pôvodnej verzii hry. Hra je zaujímavejšia a variabilnejšia

+ okrem tréningu pamäte sa hry dajú výborne použiť i pri výuke. Moje prvé obrázky pri preškolákoch, Abeceda u prvákov, Svet a Česko pri prehlbovaní vedomostí z geografie

7. Flora

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2

Herná doba: 20 minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Nie je umením zasadiť, ale vypestovať tie najkrajšie kvety v okolí! Flora je rozhodne jednou z hier, ktoré si nejde nevšimnúť. Krásne farebná, pohodová hra na partičku pri šálke čaju.

Flora je hrou pre dvoch hráčov, ktorí v úlohe záhradníkov sadia 6 známych i menej známych druhov kvetov - ruže, kosatce, tulipány, vlčí mak, hrachor a riečnu ľaliu.

Úlohou hráčov je kvety sadiť do kvetináčov a akonáhle podrastú na požadovanú dĺžku, môže ich šikovnejší záhradník odstrihnúť. Body v hre sa získavajú za počet kariet s kvetmi, ktoré hráč získal, ale i za počet druhov kvetín. Hráč, ktorý získa najviac bodov, je víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ jednoduché pravidlá vhodné i pre začínajúcich hráčov, takže si rovnako dobre zahráte s partnerom, dcérou či babkou

+ možnosť využitia špeciálnych akcií, ktorými môžete získať rôzne výhody oproti súperovi

+ viacero herných variantov, kde hru viete upraviť tak, aby bola hrateľná i pre deti či väčší počet hráčov (troch), prípadne si môžete hru sťažiť, ak vás už základný variant omrzel

+ odporúčame najmä začínajúcim hráčom, prípadne tým, ktorí nechcú hre obetovať viac ako pol hodiny času

8. Goblíci jedlíci

Počet hráčov: 2

Odporúčaný vek: od 5 rokov

Herná doba: 10 minút

Vydavateľstvo: Mindok

Pozor na goblíkov! Tieto roztomilé bytosti sa totiž radi navzájom pojedajú. Väčší zje menšieho a neberie ohľad, či je váš alebo súperov. Stihnete zarovnať svojich goblíkov do radu skôr ako váš súper?

Goblíci jedlíci je spoločenská hra založená na princípe piškvoriek. Tvorcovia však z obyčajných piškvoriek urobili zábavnú hru, ktorá cibrí nielen strategické rozmýšľanie, ale i pamäť. Goblíkov prikladáte na herný plán, no zároveň ich môžete stohovať. Čiže väčší goblík môže zjesť menšieho. No to nie je všetko. Chcete použiť už nastohovaného goblíka? Tak si najskôr spomeňte, koho goblík sa pod ním skrýva, aby tento ťah nebol váš posledný!

Veselí Goblíci zaujmú na prvý pohľad pekným dizajnom. Deti aj dospelí si pri nej potrénujú strategické myslenie a zároveň pamäť.

Stručné hodnotenie:

+ rýchlosť hry

+ stohovanie Goblíkov dáva hre ďalší rozmer

+ krátka herná doba

9. Zábavný sex: 1000 hier

Odporúčaný vek: 18+

Počet hráčov: 2

Herná doba: 30+ minút

Vydavateľstvo: Blackfire

Ešte stále máte málo napätia? Chcelo by to zrýchliť tep? Nuž, aj na túto požiadavku máme tip! Je ním hra výlučne pre dospelých s názvom Zábavný sex: 1000 hier. Aby sa nakoniec nestalo, že vám tých 10 dní izolácie nebude stačiť. Pri tejto hre to rozhodne riskujete, ale ako sa vraví, kto neriskuje...

Stručné hodnotenie:

+ mnoho hier v jednom balení

+ príjemné osvieženie partnerského stereotypu

+ hra, pri ktorej zabudnete na svet okolo seba a to je viac než žiadané, nie?

