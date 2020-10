Piatoček: Sulík verzus Matovič, Kotleba verzus sudkyňa a Kollár verzus Kollár

Vypočujte si nový diel podcastu.

16. okt 2020 o 22:25 Fičí.sk

Vypočujte si podcast:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2kBbCD1xp5YoPIV95sHAbK

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Marián Kotleba dostal 4 roky a 4 mesiace natvrdo, no ten s rozsudkom súdu, pochopiteľne, nesúhlasí. Asi preto, že za 4 roky nestihne napísať ani poviedku, nieto ešte plnohodnotnú knihu. Kotleba pôvodne avizoval, že jeho záverečná reč bude trvať tri hodiny. No, nestalo sa...

***

Richard Sulík a Igor Matovič si vymenili názory tak tvrdo, ako naposledy Karlos Vémola a Attila Végh. Najprv Sulík odkázal Matovičovi, že jeho opatrenia sú nepodložené dátami a všetko sú to len tliachaniny. Na druhej strane mu Matovič odkázal, že má jeho koaličný partner nulovú empatiu. Viac už nebolo treba.

Článok pokračuje pod video reklamou

***

Borisovi Kollárovi nevadí, že ako predstaviteľ strany, ktorá bojuje za tradičnú rodinu, má 11 detí s 10 rôznymi ženami a čoskoro môže založiť vlastnú dedinu zloženú len zo súrodencov. Vadí mu ale, že slovenskí futbaloví reprezentanti prejavili trošku solidarity a podporili na trávniku iniciatívu Black Lives Matter. Ale nevadí. Všetko tomu Borisovi prepáčime. Veď nám už postavil sľúbené tisícky bytov pre sociálne slabších Slovákov.

***

Kto sú dve holé hlavy, ktoré sa k sebe ozlomkrky túlia? Sú to Kmotrík mladší a Vladko Weiss mladší. Faktom je, že Ivan Kmotrík mladší je predstaviteľom klubu, ktorý mal nielen problém kvôli transparentu White lives matter, ale aj on sám bol odsúdený za hajlovanie na ihrisku. No a ako už isto viete, prejav nacistickej nenávistnej ideológie a večerné bozkávačky s Vladkom nejdú tak nejako dokopy.

(zdroj: )

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify Apple či Google podcastoch.

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2kBbCD1xp5YoPIV95sHAbK

Všetky časti podcastu Piatoček nájdete tu.