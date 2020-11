Kino ani fitko sa tento mesiac nekoná. Aspoň budete mať čas prečítať tieto knihy

Objednajte si nové knihy a využite lockdown naplno.

3. nov 2020 o 19:03 Kristína Gyuríková

Novinka z komiksového Nakladatelství CREW vás prenesie do ponurého Gothamu, ktorý sa Batman už roky snaží uchrániť pred zloduchmi.

Život mu však skomplikuje Joker, alebo po novom Jack Napier, ktorý sa vylieči zo šialenstva a začne obyvateľov mesta presviedčať, že skutočnou hrozbou pre Gotham je práve Batman...

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Príčetný Joker a Batman ako záporák. V komikse Batman: Bílý rytíř je všetko naruby Čítajte

Biografický román, aký ste ešte nečítali, vás prevedie vzostupom a pádom fiktívnej rockovej kapely Daisy Jones & The Six. Ich album Aurora patril medzi najvýznamnejšie hudobné počiny 70. rokov. Napriek tomu, že kapela bola na vrchole slávy a vypredávala koncertné haly, v júli 1979 sa náhle rozpadla.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa vlastne stalo? Kniha vám formou rozhovorov a článkov poodhalí príbeh, v ktorom nechýba sex, drogy a rock and roll, ale ani láska, zlomené srdcia a priateľstvo.

Vo svete fantázie nie je nikdy núdza o drsné hlavné hrdinky. Nimona je však oveľa viac. Nielenže má riadne podrezaný jazyk a zmysel pre humor, navyše je aj tvaromenička.

Keď sa jedného dňa rozhodne, že najväčší zločinec v kráľovstve potrebuje jej pomoc, nič jej nezabráni stať sa jeho asistentkou. V novej práci ju však čaká prekvapenie. Lord Ballister Blackheart možno nie je až taký zlý, ako sa o ňom povráva a jeho oponenti to zas s ľuďmi v kráľovstve nemusia myslieť najlepšie.

Nimonin príbeh ukazuje, že svet nie je čiernobiely a že vzťahy môžu fungovať aj keď sú dúhové. Komiks od autorky Noelle Stevenson je síce primárne určený tínedžerom, no určite pobaví aj dospelých.

Keď dvadsiatnička Libby po svojich narodeninách zistí, že zdedila obrovský starý dom v luxusnej londýnskej štvrti Chelsea, nemôže uveriť svojmu šťastiu. Dom má však temnú minulosť - pred 25 rokmi sa v ňom udial záhadný zločin.

Záhadu udalosti spred štvrťstoročia nám postupne poodhaľuje rozprávanie troch rôznych postáv. Ide o psychologický triler, v ktorom sa žiadnej krvi a násilia nedočkáte, čakajte však prepracovaný príbeh s tajomnou atmosférou.

Čo sa začalo ako list kamarátke z destva, skončilo ako feministický manifest, v ktorom obľúbená nigérijská autorka radí, ako vychovávať deti k rovnosti. Prečítať by si ho mali všetci rodičia, ktorí chcú prispieť k tomu, aby ich deti vyrastali v spravodlivejšom a lepšom svete.

Naša rozprávačka nemá dôvod byť nešťastná. Nedávno skončila univerzitu, je štíhla, pekná, pracuje v malej umeleckej galérii a býva vo vlastnom byte na Manahattane. Napriek tomu je však unavená zo života, preto sa rozhodne dať si rok pauzu. Vyzbrojená kokteljom sedatív začína hibernovať. Je začiatok nového milénia v New Yorku, čo by sa už len mohlo pokaziť?

Ottesse Moshfeg sa podarilo napísať román plný nesympatických, ale zato realistických postáv, ktorý prečítate na jedno posedenie. Kniha nie je pre každého, do ktorej kategórie patríte však zistíte, len keď si ju prečítate.

Keď podnikateľ s nehnuteľnosťami Cyril po 2. svetovej vojne kúpi obrovský Holandský dom na predmestí Filadelfie, ešte netuší, aký sled udalostí tým spustí.

Dej knihy plynie pomaly a v rozprávaní sa prelína súčasnosť s minulosťou. V centre príbehu je vzťah Cyrilových detí, súrodencov Dannyho a Maeve, ktorí zostanú odkázaní na seba po tom, ako ich z Holandského domu vyženie ich macocha Andrea.

Športový reportér z magazínu Sports Illustrated David Epstein nám vo svojej knihe ukazuje, že úzka špecializácia nemusí byť vždy prednosťou. Všestranní ľudia totiž často vida spojitosti, ktoré tým úzko špecializovaným ujdú a sú to práve oni, ktorí vynikajú vo väščine odvetví.

V osemdesiatych rokoch dvadsaťročný Christopher Knight nasadol do auta, odišiel zo svojho domova z Massachusetts, odviezol sa hlboko do lesa v štáte Maine, kde zaparkoval a na dlhé roky zmizol. Finkel nám vo svojej knihe predstavuje Chrisov fascinujúci príbeh.

Knight sa usadil v lese a žil z toho, čo sa mu podarilo nakradnúť v okolí. Keď ho po 27 rokoch chytili pri krádeži potravín a postavuli pred súd, nasledovalo väzenie a nakoniec návrat do civilizácie, ktorej súčasťou nechcel byť...

Spevák kapely My Chemical Romance Gerard Way debutoval v roku 2007 so svojou komiksovou zbierkou Umbrella Academy. Komiks nielenže napísal, ale aj sám kreslil jeho prvotné kontúry, o jeho finálnu vizuálnu podobu sa však zaslúžil brazílsky ilustrátor Gabriel Bá.

Dvojica spoločne vytvorila atypické superhrdinské univerzum. Hlavnými hrdinami sú siedmi súrodenci, ktorí musia zachrániť svet. A to napriek tomu, že jeden z nich je mŕtvy. Príbeh je miestami drsný, miestami krvavý, no po celý čas vás ním budú sprevádzať prepracované ilustrácie a hravé dialógy. Veľké dejové skoky môžu pre niekoho predstavovať problém, no na druhej strane môžu byť plusom pre ľudí, ktorí pri čítaní radi zapájajú fantáziu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Umbrella Academy: Je seriál lepší ako jeho komiksová predloha? Čítajte

Súvisiaci článok