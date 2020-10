Ľudia sa bavia na treste pre Kotlebu, pozrite si najlepšie vtipy

Ďateľ doďobal.

13. okt 2020 o 12:08 Kristína Janščová

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu uznala samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.

V kauze kontroverzných šekov pre chudobných v hodnote 1488 eur ho odsúdila na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Tie by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Verdikt ešte nie je právoplatný, Kotleba sa voči nemu môže odvolať na Najvyšší súd.

Súd sa chvíľami menil na tragikomédiu - Kotleba naň priniesol napríklad mešce s mincami - v jednom bolo 14 eur, v ďalšom 88 a v poslednom 1488 eur.

"Bez ohľadu na vzdelanie, nech mi niekto povie, že týchto 14 a týchto 88 eur je to isté ako týchto 1488 eur," povedal, poťažkávajúc mešce s jednoeurovými mincami a dodal, že žiadna symbolika v tom nie je.

Jeho záverečná reč trvala osem hodín a čas zdržiaval aj čítaním článkov z médií a jeho návrhov v parlamente.

Čo vlastne čísla znamenajú v nacistických kruhoch?

Čísla 14 a 88 sú známe ako nacistické a extrémistické symboly. Číslo 88 reprezentuje nacistický pozdrav "Heil Hitler", pretože H je 8. písmeno v abecede.

Číslo 14 zas vyjadruje 14 slov rasistického vyhlásenia amerického extrémistu a člena Ku Klux Klanu, Davida Lanea: "We must secure the existence of our people and a future for white children," čo v preklade znamená "Musíme zaistiť existeniu našich ľudí a budúcnosti pre biele deti." Táto dvojica čísel sa extrémistami používa aj spolu v tvare 14/88.

Ako sa dalo čakať, Kotleba a jeho trest sa stali terčom internetového humoru. Najlepšie vtipy nájdete v galérii:

