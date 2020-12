Kiná sú zatiaľ otvorené. Ponúkajú tieto filmové novinky

Komédia Nightlife nám pripomenie život pred koronou.

14. dec 2020 o 8:54 Dominika Chrastová

Profesionálny bankový lupič stretne lásku svojho života. Aby jej nemusel klamať o svojej minulosti, rozhodne sa udať sám seba a vrátiť ukradnuté peniaze, ak mu znížia trest. Nanešťastie natrafí na dvoch skorumpovaných agentov, ktorí chcú celú hotovosť pre seba. Hra o spravodlivosť v akčnom trileri s Liamom Neesonom a Kate Walsh sa začína.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/fRCcRpFysdM

2. Chľast (Druk)

Unavení stredoškolskí učitelia natrafia na teóriu, že každý sa narodí s určitým promile v krvi. Alkohol podľa nich navyše otvára myseľ, zmenšuje problémy a zvyšuje kreativitu. Preto sa rozhodnú udržiavať si hladinu aj v práci, čo im spočiatku naozaj prinesie lepšie výsledky. No ako to už s návykovými látkami býva, časom začnú mať potrebu piť viac a celý ich život sa začne rozpadávať.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kuthblSyFko

Dvadsaťročný Daniel prejde v nápravnom zariadení pre mladistvých duchovnou premenou. Chcel by sa stať kňazom, ale so záznamom v trestnom registri nemá šancu. Napriek tomu sa po prepustení v malom meste prezlečie za farára a vďaka náhode či skôr osudu dostane na starosť miestnu farnosť. Obyvatelia poznačení tragédiou sú najskôr voči Danielovi skeptickí, no neskôr si s jeho pomocou začnú liečiť svoje rany.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8iJNBxW7Kg8

Život barmana Mila je jedna nekonečná párty, až kým nestretne Sunny. Na to, aby ju očaril, má však len jedno rande, inak žena jeho snov odíde za prácou do Ameriky. Ako keby to Milo nemal dostatočne ťažké, musí navyše ochrániť kamaráta Renza pred berlínskym podsvetím.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Mr_KqXhMuaE

V najnovšej českej rozprávke je na princeznú Ellenu od narodenia uvalená kliatba, ktorá sa má naplniť v deň jej dvadsiatych narodením pri západe slnka. Nakoniec je však všetko inak. Aby Ellena zachránila nielen seba, ale aj svoje kráľovstvo, ocitne sa v časovej slučke.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/44dLiTYVLEg

Film Ivana Ostrochovského, ktorý mal vo februári premiéru na festivale Berlinale, sa odohráva v roku 1980. Michal a Juraj študujú v Československu kňazský seminár. Vedenie fakulty formuje teológov zo strachu pred zatvorením školy do podoby vyhovujúcej režimu. Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či si zvolí ľahšiu cestu kolaborácie, alebo uprednostní svoje svedomie, a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/xdaizHDaadE

Teraz je pomerne jednoduché pozrieť si americké filmy, kedykoľvek sa nám zachce. Kedysi však za tým bola celá veda. Novinka mapuje, ako "piráti" amatérsky dabovali a distribuovali zahraničné snímky medzi ľudí na VHS páskach. V dokumente vystupuje množstvo známych mien vtedajšej scény, z ktorých sa neskôr stali publicisti, režiséri, speváci, prekladatelia aj majitelia videopožičovní.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/PmDKq5snedA

Očakávané pokračovanie DC komiksovky nás prenesie do osemdesiatych rokov. Proti Gal Gadot v úlohe Wonder Woman sa postavia tentoraz dve záporné postavy, a to Max Lord a Cheetah. Súbojom nás bude sprevádzať soundtrack od Hansa Zimmera.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Cnk9rABp2pQ

Štyri kamarátky, tridsiatničky, spája v českej komédii najmä téma materstva. Sára si buduje imidž influencerky. Keď ju však po pôrode manžel privedie do rozostavaného domu, jej život nadobudne až príliš dobrodružné rozmery. Zuzana sa ocitne po rozchode s Kamilom bez peňazí a na dve deti zostane sama. Hedvika má muža vorkoholika, a tak sa začne obzerať po mladom pouličnom spevákovi Davidovi. Len Eliška je na pohľad šťastne zadaná, no tehotenstvo jej dáva zabrať.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XFOWumg4xTg

Stredoškolský učiteľ hudby Joe Gardner, ktorý stráca vášeň pre svoju prácu, zrazu dostane príležitosť hrať v najlepšom jazzovom klube v meste. Jeden chybný krok ho však z newyorských ulíc prenesie do podzemia, kde sa vytvárajú duše. V magickom svete začne Joe premýšľať nad zmyslom všetkého: "Na tejto planéte sme len chvíľu. Nepremrhajme život nezmyslami. Naplňme svoj vzácny čas činnosťou, ktorá odhalí naše pravé ja, naše geniálne vášnivé ja. Tak dokážeme tomuto svetu priniesť niečo hodnotné."