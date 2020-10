Piatoček: Krčma v parlamente, nové dno RTVS a perly Emílie Blážovej

Vypočujte si nový diel podcastu.

2. okt 2020 o 11:27 Fičí.sk

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/31BMGhMpjStvjbFFTUpHEd

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Poslanci znova riešili sprísnenie interrupcií. Nakoniec sa ale o tom nehlasovalo, pretože v pléne nebolo dosť poslancov. Možno sa len práve vtedy, v čase hlasovania, išli Anna Záborská a spol. preletieť na metle.

***

Tento týždeň bol skutočne rekordný a takmer každý jeden deň sa Slovensku podarilo prekonať rekord Covid nákazy. Ten najnovší je 797 nakazených. Matovič opätovne zahlcuje facebooky svojimi siahodlhými slohmi a biskupom sa vo všetkom aj tak naďalej ustupuje. Otázka znie: Kto opraví to sito?

***

Píše sa rok 2017, dôchodkyne práve objavili čaro facebookovej anonymity a tvorcovia mémov majú novú žatvu - venujú sa bizarným postavičkám slovenskej putinofilnej scény častejšie, ako by si zaslúžili. Emília Blážová, ktorú by sme pokojne mohli oslovovať aj Volodimíra, behá na ulici s transparentmi v ruke, síce bez medveďa, no s vodcom východného sveta na tričku.

https://giphy.com/embed/l3yfhQqx0LQKDHN9c2

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/31BMGhMpjStvjbFFTUpHEd

Všetky časti podcastu Piatoček nájdete tu.

Súvisiaci článok