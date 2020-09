Piatoček: Opičkina hladovka, Harabinove táraniny a epidemiológ Bukovský

Vypočujte si nový diel podcastu.

18. sep 2020 o 10:57 Fičí.sk

Vypočujte si podcast:

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček! Čo v ňom budete počuť?

Kto iný by sa mal vyjadrovať ku koronavírusu, ak nie Štefan Harabin. Predsalen, Harabin a koronavírus toho majú veľa spoločného. Nikto ich nechce, sú nebezpeční a dosť zákerní. Jediný rozdiel medzi Harabinom a koronavírusom je ten, že koronavírus to, narozdiel od Harabina, dotiahol v tomto volebnom období aj do nášho parlamentu.

Jankovskej hladovka má aj pozitívum. Po nej jej totižto bude aj väzenská strava a suché rožky chutiť lepšie ako obed s Kočnerom v luxusnej reštaurácií.

Tragédov týždňa máme vlastne dvoch. Prvým je doktor Bukovský a druhým redakcia TA3, ktorá mu poskytla nekritický priestor prezentovať hovadiny.

Po trestuhodnom výsledku v parlamentných voľbách sa delegáti na sneme SNS rozhodli, že strana ešte stále nedosiahla úplné dno, a tak povolali toho najpovolanejšieho, ktorý ich tam určite dostane.

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

