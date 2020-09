Nie je len psychopatka s bejzbalkou. Čo o Harley Quinn prezrádza komiks?

Harley Quinn nie je len psychopatka s bejzbalkou.

16. sep 2020 o 12:47 Kristína Gyuríková

Odkedy vyšiel nie veľmi vydarený film Suicide Squad (2016), pri mene Harley Quinn si väčšina ľudí predstaví Jokerovu spoločníčku - blondínku v kraťasoch s dvoma farebnými copmi a bejzbalovou pálkou, za ktorú sa tínedžerky s obľubou obliekajú na Halloween. Ako však inteligentná psychiatrička skončila vo vzťahu s narušeným vrahom menom Joker?

Na rozdiel od väčšiny komiksových postáv Harley Quinn nedebutovala v komikse, ale v kreslenom seriáli Batman: The Animated Series. Odvtedy sa objavila v mnohých príbehoch a v roku 1994 sa v komikse The Batman Adventures: Mad Love dočkala aj svojho vlastného stručného origin story.

Chorvátsky autor komiksov Stjepan Šejić (Sunstone, Aquaman) sa rozhodol do jej príbehu pustiť znova. Vydarený trojzväzkový komiks Harleen vytvoril v rámci edície DC Black Label určenej dospelému publiku, v ktorej sa komiksoví hrdinovia čitateľom predstavujú v limitovaných minisériách. Harleen sa teraz dostala aj do našich končín - v komiksovom Nakladatelství CREW totiž vyšlo súborné vydanie, v ktorom nájdete všetky tri zväzky.

(zdroj: KGy)

Ak máte radi Harley Quinn a Jokera, tento komiks by vo vašej zbierke nemal chýbať, ak však filmovú Harley Quinn neobľubujete, po prečítaní Harleen na ňu možno zmeníte názor.

Prvá vec, ktorá čitateľa na tomto komikse zaujme, je bez debaty obálka. Okrem toho, že je krásne ilustrovaná, plastový prebal skrýva prekvapenie, ktoré vám nebudem kaziť. Okrem šikovne riešenej obálky v komikse nájdete aj mnoho naozaj netradične riešených a prepracovaných kresieb. Komiks však nestojí len na nich - Šejić dokazuje, že je rovnako dobrý scenárista ako ilustrátor, celý príbeh totiž nakreslil aj napísal sám.

(zdroj: KGy)

V komikse sa stretávame s ambicióznou, ale osamelou psychiatričkou Harleen Quinzel, pre ktorú je práca všetkým.

Šejićova Harleen je mladá žena, ktorá má množstvo problémov a jej rozhodnutia nie sú vždy správne, jej pohnútky sú však pochopiteľné a nie je ťažké s ňou sympatizovať.

Harleen má prevratnú teóriu, vďaka ktorej by mohla vyliečiť šialenstvo, ktoré ovláda mesto Gotham. Aby ju však dokázala, potrebuje finančnú podporu a prístup k najnebezpečnejším šialencom, ktorí sú zavretí v ústave Arkham Asylum. Výskum, ktorý má potvrdiť jej teóriu, sa rozhodne financovať samotný Bruce Wayne. S výskumom z vlastných dôvodov nesúhlasí prokurátor Harvey Dent, ktorý Harleen požiada, aby odmietla Waynov grant.

To Harleen samozrejme neurobí a začína pracovať v Arkhame, kde sa stretáva so zločinacami ako sú Riddler, Poison Ivy či samotný Joker. Osamelú Harleen trápia nočné mory, ktoré sa snaží zahnať alkoholom a tým, že sa zahrabe do práce. Čoraz viac času trávi v ústave rozhovormi so zločinacami (najmä s Jokerom), ktoré potvrdzujú jej teóriu. Ak ste doteraz podobne ako my nerozumeli tomu, ako sa inteligentná doktorka mohla zaľúbiť do šialenca, vďaka Šejićovmu šarmantnému Jokerovi vám to konečne začne dávať zmysel.

(zdroj: KGy)

Od tohto komiksu nečakajte priveľa akcie ani humoru, ide skôr o konverzačný príbeh postavený na rozhovoroch, v ktorom sa ponoríte do psychológie postáv, aby ste pochopili ich motivácie. Český preklad pôsobí prirozdene a rozhovorom nič neuberá na pútavosti. Na záver nechýbajú ani akčné scény, ktoré sú nielen perfektne nakreslené, ale aj prehľadné.

Harleen je krásny, prepracovaný a skvele napísaný komiks, ktorý určite nadchne aj tých, ktorí inak svetu DC či komiksom všeobecne príliš nefandia.

Pôvodný názov: Harleen

Autor: Stjepan Šejić

České vydanie: Nakladatelství CREW, 2020

Počet strán: 200

Väzba: Tvrdá

Jazyk: Český

Prekladateľ: Martin D. Antonín

Hodnotenie redakcie: 10/10

