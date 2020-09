Piatoček: Románik Borisa Kollára, Saganov lakeť a naštvaná Záborská

Vypočujte si nový diel podcastu.

11. sep 2020 o 9:10 Fičí.sk

Vypočujte si podcast:

Týždeň prešiel rýchlejšie ako vedenie našich Sokolíkov nad Švajčiarmi a je tu nový diel humorného podcastu Piatoček.

Čo budete počuť v novom dieli?

Kotleba sa bol testovať na koronavírus, Annu Záborskú naštval prenos OTO, Boris Kollár to zase dal na tradičnú rodinu a slovenský šport už začína byť väčší bizár ako slovenská politika.

***

Boris Kollár je po novom tragéd týždňa, ornitológ v slovníku biologických prvkov a urológ v tom našom… slušnom.

***

Anna Záborská kritizovala odovzdávanie cien OTO. Podľa nej prenos hanobil kresťanov. Nuž, ak by sme žili v dobe, v ktorej je Anna Záborská mentálne zaseknutá, možno by sme aj upálili autorov scenáru. Veď Záborská je mentálne tak v minulosti, že keby hrala hru kameň, papier, nožnice, stále by si vybrala kameň, lebo papier a nožnice sú pre ňu technologické sci-fi.

***

Nejak nám nejde do hlavy, ako je možné, že Kotleba bol v inteligentnej karanténe. To je ako keby bol Andrej Danko členom Mensy.

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/3pmwVT7VdY3YqVBfBcPMAy

