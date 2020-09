Piatoček: Konšpirátori v uliciach, Lívia v detskom tábore a ďalší tragéd z OĽaNO

Vypočujte si nový diel podcastu.

4. sep 2020 o 10:25 Fičí.sk

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4d145oZvcfhN6TdJMsKbmA

Týždeň prešiel rýchlejšie ako čas, ktorý Alena Zsuzsová strávila vo štvrtok na slobode a je tu nová časť humorného podcastu Piatoček.

Úprimne nám už je trochu trápne, že takmer každý týždeň riešime našich neonáckov, ale tak čo sa dá robiť, keď je to väčšia zábava než tupírovať vlasy Andreja Kisku.

(zdroj: Fičí)

Čo budete počuť v novom dieli?

Poslanci ĽSNS sa rozhodli, že do lavíc zasadnú bez rúšok. Len asi zabudli, že oni nesadajú do školských, ale poslaneckých lavíc. Neprekvapilo by nás, keby si taký Mazurek doteraz nosil pravítko a ceruzku. S tým sa totižto ľahšie kreslia svastiky.

***

Tento týždeň bol asi medzinárodný týždeň starania sa náckov o deti, lebo aj Kulturblog točil v detskom tábore. Myslíme, že im hlavne to slovo tábor bolo veľmi sympatické.

***

Ozaj, keď sme už pri dezolátoch… v Bratislave sa konal protest proti vláde Igora Matoviča. Asi. Nevieme, lebo k slovu sa dostali rôzne individuá, ktoré sa nejakými zvláštnymi mozgovými pochodmi dostali ku všetkému možnému.

***

Tragédom tohto týždňa je muž, ktorý si povedal, že bude pokračovať v tradícii križiackych útokov na ženské maternice a predloží zákaz interrupcií. Meno toho muža je približne tak pre spoločnosť relevantné ako veľkosť podprsenky Evelyn. Ale predsa len vám to meno povieme. Volá sa Martin Čepček.

https://giphy.com/embed/j0j2jVAbIB3JySWOo7

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4d145oZvcfhN6TdJMsKbmA

Všetky časti podcastu Piatoček nájdete tu.

Súvisiaci článok