14 filmových noviniek, ktoré nám ponúkajú kiná v septembri

V programe nebude chýbať Mulan či pokračovanie série After.

7. sep 2020 o 10:53 Dominika Chrastová

Aké filmy prinesú kiná v septembri?

Tessa môže prísť o všetko. Hardin nemá okrem nej čo stratiť. V druhom pokračovaní série After je hlavná hrdinka naďalej zamilovaná, ale aj silnejšia a vyspelejšia. Nový chlapec, ktorý sa v jej živote objaví, má v porovnaní s Hardinom viac kvalít a nič neskrýva. Koho si napokon vyberie?

Na scenári sa tentoraz podieľala aj autorka knižných predlôh Anna Todd. Výsledok nájdeme v kinách od 3. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kM87H5RTIM4

Drevený Pinocchio je pre rezbára Geppetta ako vlastný syn. Nepatrí však medzi najvzornejších chlapcov a nechá sa naviesť aj na darebáctva, ktoré ho privedú do nebezpečenstva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nové talianske spracovanie klasiky uvidíme v kinách od 3. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XHi649Blmjs

Čínsky vládca vydá nariadenie, že jeden muž z rodiny musí slúžiť v cisárskej armáde. Hua Mulan zaujme miesto svojho chorého otca. V prestrojení za muža prekonáva nástrahy na každom kroku a učí sa využívať svoju vnútornú silu a potenciál. Napokon si vyslúži rešpekt celého národa.

Novinka, v ktorej si Jet Li zahral cisára, dorazí do kín 4. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Fdoy-sqAbIc

Doktorka Reyesová drží štyroch mladých mutantov v odľahlej nemocnici. Je presvedčená, že predstavujú nebezpečenstvo nielen sami pre seba, ale aj pre celú spoločnosť. Keď sa skupina rozrastie o Danielle, pacienti začnú mať halucinácie a spomienky z minulosti.

Novinka, v ktorej si zahrali aj známe tváre z Game of Thrones, príde do kín 10. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/pXPisbWQ-D8

Na skupinovej psychoterapii sa náhodne stretnú tri ženy s rovnakým problémom. Nevera manželov. Spoločne sa dohodnú, že drahé sedenia u terapeuta vymenia za plánovanie pomsty.

Čo konkrétne vymyslia, sa z českej komédie dozvieme už 10. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Pr7SAUBOChU

Cynická Sarah spozná na svadbe svojej sestry bezstarostného Nylesa. Z neznámych dôvodov uviaznu spolu v časovej slučke a stále sa prebúdzajú do toho istého dňa. Keďže si nevedia poradiť, snažia sa aspoň nájsť nové spôsoby, ako sa zabaviť a zároveň nezblázniť.

Komédia nám už 10. septembra pripomenie, že aj keď zdanlivo na ničom nezáleží, oplatí sa zachovať si aspoň trochu ľudskosti a lásky.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ev51jmUXTz0

Rachel sa ponáhľa do práce, a tak zatrúbi na auto, ktoré ju zdržuje. Netuší, že za volantom sedí psychopat rozhodnutý udeliť jej životnú lekciu.

Russell Crowe sa nám vo svojom najnovšom trileri predstaví 10. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/4sYORE_FtoU

Vnuk verzus starý otec. Keď sa Peter dozvie, že dedo Ed bude bývať v jeho detskej izbe, nenechá to len tak. Starému otcovi vyhlási vojnu a pripraví sériu majstrovsky naplánovaných pascí. Možno by sa niektorí dedovia v takej situácii pobrali radšej do domu dôchodcov, no Ed sa nenechá zastrašiť a s odvetou mu pomôžu aj ďalší seniori.

Robert De Niro sa v nezabudnuteľnej komédii predstaví už 17. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/rvgD6Z3Y6JE

Keď sa šestnásťročná Milla zamiluje do problémového Mosesa, jej rodičia nie sú nadšení. Prvá láska však prebudí v chorej Mille novú chuť do života. Tínedžerka začne svojmu prekvapenému okoliu ukazovať, ako prežiť každú minútu naplno.

Austrálska dráma sa na festivale v Benátkach stala diváckym hitom. V programoch našich kín sa objaví 17. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/SZDWdFnGTxs

10. Malý Joe

Šťastie je biznis. Slobodná matka a vedkyňa Alice vyvinula rastlinu pozoruhodnú nielen pre svoju krásu, ale aj terapeutické účinky. Svoj výtvor napriek nariadeniam daruje synovi, ktorý však časom začne mať vedľajšie účinky.

Film získal minulý rok cenu v Cannes za najlepší ženský herecký výkon. V slovenských kinách sa začne premietať 17. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/880DgBm_r5w

Keď sa vytvorí banda najhorších tyranov a zločincov histórie, jeden muž musí súperiť s časom, aby ich spiknutie prekazil. Inak svetu hrozí zničujúca vojna.

Prequel k prvému filmu Kingsman: Tajná služba by mal byť v kinách od 17. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/0Y69DW4miYA

Ľudstvo sa snaží zachrániť pred ničivou kométou, ktorá sa nezadržateľne rúti k Zemi. John sa s manželkou a synom vydáva na strastiplnú cestu do úkrytu. Šanca na záchranu je čoraz menšia. Nikto totiž nechce pomáhať druhým, pretože posledné bezpečné miesto na svete nie je dosť veľké pre všetkých.

Ak si tento rok chcete pozrieť aj vymyslenú katastrofu, novinka s Gerardom Butlerom bude v kinách od 24. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vvMrqzRIr4Q

Niektoré stretnutia nám môžu navždy zmeniť život. Všetci sme totiž prepojení. Vzťahmi, prácou, náhodami, nenávisťou či láskou. Česká novinka Bábovky zobrazuje súčasné vzťahy a zábavné situácie z každodenného života, ktoré pozná každý z nás.

Film natočený podľa knižného bestselleru spisovateľky Radky Třeštíkovej nájdeme v kinách od 24. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/C5egHfvB9mA

Francúzska dráma nás zavedie do mesta Roubaix, v ktorom komisár Daoud vyrastal. Podpálené autá a roztržky tam nie sú ničím výnimočným ani v období Vianoc. Do toho ešte pribudne vražda starej ženy. Daoud a mladší kolega Louis vypočujú na objasnenie prípadu Claude a Marie, dve milenky, ktoré majú problém s alkoholom.

Zamotaný príbeh plný ťažkých životných rozhodnutí príde do kín 24. septembra.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/-bUSD-lvspk

Súvisiaci článok