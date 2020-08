Osem hudobných filmov, ktoré vám vynahradia zrušené festivaly

Mať slávu, peniaze a obdiv nie je všetko.

18. aug 2020 o 13:56 Michaela Rošková

1. Muse (2020)

Angličania od februára do októbra 2019 obehli so svojím turné Simulation Theory Tour 28 krajín. Teraz si ich môžete pozrieť aj na veľkom plátne vo formáte IMAX. Koncertný film obsahuje 22 piesní, ktoré sú prelínané s novou vizuálne ohromujúcou naratívnou produkciou. Tá sleduje tím vedcov, ktorí skúmajú paranormálnu anomáliu pri výskume s cieľom zachrániť ľudstvo.

Film, ktorý bol pôvodne nakrútený v londýnskej 02 aréne v septembri 2019, zobrazuje hranice medzi koncertom, rozprávaním, skutočnou a virtuálnou realitou. V IMAX budú fanúšikovia MUSE ponorení do nadprirodzeného spektra jedinečného rozsahu farieb, kontrastu a jasu, sprevádzaného perfektným zvukom.

Pozrieť si ho môžete už túto stredu v kinách Cinemax.

2. Amy (2015)

Tragický príbeh speváčky piesní ako Back to Black a Rehab zachytáva režisér Asif Kapadia v obsiahlom dokumente, ktorý mapuje začiatok kariéry Amy Winehouse až po jej smutný koniec. Ten je vytvorený z doposiaľ nezverejnených archívnych záberov a rozhovorov. Nechýba ani sprievod v podobe unikátneho hudobného hlasu, ktorý bol za tie roky skúšaný hlavne nadmerným požívaním drog a alkoholu.

Jedným z najtragickejších prvkov v dokumente je aj otec samotnej Amy, ktorý sa javí ako nie práve najpozitívnejšia, no napriek tomu kľúčová postava v jej živote. Režisér sa rozhodol v dokumente zachytiť aj neslávne známe chvíle Amy vystupujúcej pod vplyvom návykových látok.

Hodnotenie IMDB: 7.8/10

Hodnotenie ČSFD: 81%

3. Bohemian Rhapsody (2018)

Jedným z najúspešnejších hudobných filmov je aj hraný biografický film o obľúbenej kapele Queen. Predovšetkým sa však príbeh točí okolo jej frontmana, Freddieho Mercuryho.

Rami Malek za svoju úlohu získal nielen niekoľko prestížnych filmových ocenení, ale Brian May, gitarista kapely Queen, sa nechal počuť, že Malek hral Mercuryho tak dobre, že občas všetci zabudli, že ide o Maleka.

Film zachytáva spanilú cestu Queen za slávou, avšak nevyhýba sa ani vnútorným konfliktom, ktoré napokon vyústili do Mercuryho prestávky od zvyšku kapely a jeho sólovej kariéry, a Mercuryho bujarému osobnému životu.

Hodnotenie IMDB: 8/10

Hodnotenie ČSFD: 88%

4. Walk the line (2005)

Johnnyho Casha stvárnil v roku 2005 veľmi trefne v biografickej snímke Joaquin Phoenix. Až natoľko presne, že bol nominovaný na Oscara. Film sa v úvode sústreďuje na Johnnyho Casha a June Carterovú (tú stvárnila taktiež ocarová Reese Witherspoon), ktorí sa snažia preraziť v country. Cash sa neskôr rozhodol presadiť ako sólista, čo mu, ako všetci vieme, vyšlo.

Dvomi dôležitými prvkami vo filme a v živote unikátneho speváka, ktorého štýl hudby a jednotlivé tóny neskôr využívali aj iné hudobné žánre, sú dve veci – smrť jeho brata a láska pre June Carterovú.

Hodnotenie IMDB: 7.8/10

Hodnotenie ČSFD: 84%

5. Amadeus (1984)

Najstarším dokumentárnym filmom v našom zozname je zároveň snímkou o najstaršom umelcovi, Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Jednoznačne ide aj o jeden z najúspešnejších hudobných filmov, keďže si na svoje konto pripísal 8 Oscarov a 32 ďalších ocenení (vrátane Grammy). Film zrežíroval známy český režisér Miloš Forman podľa adaptácie hry Petra Shaffera a Mozarta stvárnil Tom Hulce.

Dej filmu sa sústreďuje na konflikt Antonia Salieriho a Mozarta na dvore cisára Jozefa II. Presnosť historických faktov však nehľadajte. Film je unikátna oslava hudby veľkolepého skladateľa, ktorý jednotlivé pasáže svojej hudby s citom vysvetľuje.

Hodnotenie IMDB: 8.3/10

Hodnotenie ČSFD: 89%

6. The Doors (1991)

Sex, drogy a rock n‘ roll je najvýstižnejšie heslo búrlivých 60. rokov a kapely The Doors. S frontmanom Jimom Morrisonom prichádza okrem večnej slávy, ktorá trvá dodnes, aj séria excesov, mediálnych prešľapov a konfliktov. Režisér Oliver Stone sa v životopisnej dráme snažil zachytiť začiatok kariéry populárnej psychedelickej kapely v roku 1965 až po jej koniec už o pár rokov na to.

Podobne ako Amy Winehouse, Jim Morrison pribudol v roku 1971 do nechválne známeho klubu 27, keď zahynul vo svojom apartmáne v Paríži. Film sa dočkal zmiešaných pocitov a dokonca aj kritiky od bývalých členov, priateľov a rodiny Morrisona, ktorým sa nepáčilo jeho vyobrazenie.

Hodnotenie IMDB: 7.2/10

Hodnotenie ČSFD: 85%

7. Ray (2004)

V živote každého hudobníka raz príde bod, keď si siahne aj na dno a pocíti, aké je to padať. Ray Charles nebol iný, jeho život poznačili drogy, avšak napriek tomu a svojej fyzickej indispozícii sa dokázal zaradiť medzi najlepších hudobníkov všetkých čias. Snímka zachytáva prerod slepého teenagera z južnej časti USA na úplnú dominantu jazzovej scény.

V hranom dokumentárnom filme ho stvárnil herec Jamie Foxx, ktorý za film Ray získal nielen Oscara, ale aj ďalšie filmové ocenenia. Samotný film bol ocenený aj niekoľkými oscarovými nomináciami (vrátane najlepšieho filmu), avšak vyhral z nich „len“ kategóriu najlepšieho zvukového mixu.

Hodnotenie IMDB: 7.7/10

Hodnotenie ČSFD: 84%

8. Rocketman (2019)

Britská hudobná ikona Elton John sa v roku 2019 taktiež dočkala svojho biografického filmu, ktorý režíroval Dexter Fletcher a v ktorom ho stvárnil Taron Egerton.

Najskôr to nebol bleskový štart a obrovská sláva. Na tú si Elton John, vlastným menom Reginald Dwight, musel niekoľko rokov počkať. Tie strávil ako talentovaný klavirista niekoľkých hudobníkov (The Isley Brothers, Patti LaBelle and the Blue Belles). Práve spevák prvej zmienenej kapely, Ronald Isley, odporučil mladému Johnovi, aby začal písať vlastné piesne.

Vo filme môžeme vidieť jeho toxický vzťah s (teraz už bývalým) manažérom Johnom Reidom a aj labilný vzťah s oboma rodičmi.

Hodnotenie IMDB: 7.3/10

Hodnotenie ČSFD: 73%

