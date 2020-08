Stolovka mesiaca: Nové a zábavnejšie spracovanie klasiky 6 bere!

Zaspomínajte si na 90. roky vo vylepšenej verzii.

10. aug 2020 o 11:17 Jana Husárová

V novej rubrike Hra mesiaca vám na Fičí prinášame tipy na novinky v stolových hrách, ktoré sú niečím výnimočné. Naposledy sme písali o hre Trosečníci.

Dnes vám predstavíme novinku od vydavateľstva Albi - hru 6 bere!

Obľúbená kartová hra z devätdesiatych rokov sa tento rok dočkala nového šatu. Kým niekto môže považovať investíciu do prerobenia kartovej hry na stolovú za zbytočne vyhodené peniaze, u 6 bere! to bol skvelý krok, ako posunúť túto hru ďalej a prilákať k nej viac hráčov, najmä tých, ktorých "kartovky" až tak neberú.

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 6

Herná doba: 25 minút

Vydavateľstvo: Albi

V hre 6 bere! je úlohou hráčov nahrať čo najväčší počet bodov v jednom zo štyroch herných variantov. V základnej hre hráči umiestňujú doštičky s rôznymi číselnými hodnotami do riadkov na hracom pláne. Pre umiestnenie doštičky musia rešpektovať 5 základných pravidiel:

1. Doštičku možno umiestniť len do "aktívneho riadku", čiže riadku, v ktorom sa už nejaká doštička nachádza.

V hre sú vždy štyri aktívne riadky. Akonáhle sa niektorý zaplní, hráč, ktorý do neho vložil ako posledný doštičku, musí všetky doštičky vziať, odpočítať si toľko bodov, koľko symbolov kráv sa na doštičkách nachádza, a poslednú položenú doštičku pokladá na najbližší prázdny riadok, ktorý sa takto stáva aktívnym.

2. Ako prvý ukladá doštičku hráč, ktorý vyložil v danom kole doštičku s najnižším číslom.

3. Doštička sa musí umiestniť do riadku, v ktorom sa nachádza číslo s najmenším rozdielom v porovnaní s číslom na doštičke.

4. Číslo umiestňovanej doštičky musí byť väčšie ako číslo doštičky, vedľa ktorej sa práve umiestňuje.

5. Ak sa v žiadnom riadku nenachádza číslo, ktoré je menšie od toho, ktoré sa ide umiestniť, hráč má právo na výnimku a môže umiestniť doštičku do toho riadku, v ktorom sa nachádza doštička s najvyšším číslom.

Získavať body ukladaním doštičiek na hrací plán nie je nejako náročné, no ešte ľahšie je o ne prísť. Zisk či strata bodov sa riadi symbolmi na herných políčkach hracieho plánu. Znamienko + alebo - určuje, či body získavate alebo stratíte, a počet bodov určuje symbol kravy alebo číslo pri danom znamienku.

Hra končí v momente uloženia poslednej doštičky. Následne sa podľa stupnice, ktorá sa nachádza po obvode hracieho plánu, určí, ktorý z hráčov získal najviac bodov a stáva sa víťazom.

Ako sa nám hralo?

Na hru 6 bere! sme sa pozerali trochu s pochybnosťami, kedže sa po otvorení krabice na nás vysypala kopa číselných žetónov. Matematika je to posledné, čím by sme sa chceli aktuálne zapodievať. Našťastie je 6 bere! úplne o niečom inom. Žiadne komplikované počty, trocha premýšľania a taktizovania, to hej, ale ide v nej najmä o zábavu, a tak to má pri dobrej letnej stolovke byť.

Stručné hodnotenie:

+ svižné herné tempo

+ herná doba do 30 minút

+ dobrý kandidát na rodinnú stolovku

+ základný variant hry zvládnu i školáci od 6-7 rokov

+ 4 herné varianty zaručujú, že si môžete hru osviežiť novými pravidlami či špeciálnymi hracími kartami a zároveň viete náročnosť prispôsobiť veku a skúsenostiam hráčov

Ak sa chystáte na cesty a oceníte hru, ktorá v batožine nezaberie veľa miesta, siahnite aj po kartovej verzii 6 berie!, ktorá je ešte stále v predaji.

