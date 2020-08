Klimatická zmena aj vraždy. Päť zaujímavých dokumentov na Netflixe

Filmy aj minisérie, ktoré stoja za to.

7. aug 2020 o 15:11 Michaela Rošková

V širokospektrálnej ponuke Netflixu sa okrem tínedžerských seriálov, kde tínedžeri vyzerajú ako vyžití štyridsiatnici s hypotékou na krku, nájde priestor aj pre dokumentárne filmy a krátke série.

Nájsť dobrý dokumentárny film je však neraz tak ťažké, ako nájsť ihlu v kope sena. My vám prinášame 5 tipov na pozerateľné dokumenty, pri ktorých (snáď) nezaspíte a ak z nich budete chcieť niečo naozaj mať, tak si ich nepustíte k "Netflix and chill" aktivitám.

Night on Earth (miniséria)

Čo by to bol za zoznam, ak by neobsahoval seriál o zvieratách? Táto miniséria zložená len zo šiestich dielov ukazuje divákovi odlišnú tvár noci, než tú, na akú je ľudské oko zvyknuté.

Prostredníctvom ultrafialových a vysoko citlivých kamier, ktoré zachytávajú nočný život, odhaľuje divákovi detailné zábery prírody, ktorá nikdy nespí.

V dieloch predstavuje seriál jednotlivé biotopy, nevynímajúc ani rušné ulice indického Bombaju spoločne s komentárom Samiry Willey (herečka z Orange Is The New Black). Veľakrát sa možno prichytíte, že uvažujete nad tým, či sú zábery skutočné, alebo sú dotvorené vďaka CGI technológií.

Hodnotenie IMDB: 8.2/10

Hodnotenie ČSFD: 88%

The Great Hack (film)

Sociálne siete vládnu svetu. Dokumentárny film The Great Hack poukazuje na problematiku takzvaných „big data“, ktoré sa ľahko dajú zneužiť pre lepšie zacielenie rôznych kampaní.

Film rozoberá prípad spoločnosti Cambridge Analytica, ktorá sa stala populárnou a vstúpila do povedomia ľudí kvôli neslávne známemu zneužitiu osobných údajov a dát používateľov na Facebooku pri prezidentských voľbách v USA v roku 2016.

Seriál sleduje súdny spor a práve vďaka výpovedi bývalých zamestnancov, vrátane kľúčovej spolupracovníčky Britanny Kaiser, môže divák získať lepší pohľad na to, ako sú jeho osobné dáta zneužívané. Zarážajúcim faktom je, že mužovi, ktorý sa sporí so spoločnosťou, aby mu vydala ich zozbierané dáta o ňom, sa nedostalo spravodlivosti (a ani dát) kvôli diere v zákone.

Hodnotenie IMDB: 7/10

Hodnotenie ČSFD: 72%

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (miniséria)

Fanúšikovia kriminálnych seriálov a detektívok by si určite nemali nechať ujsť limitovanú minisériu o jednom z najznámejších masových vrahov v dejinách ľudstva. V štyroch dieloch tvorca Joe Berlinger približuje život Teda Bundyho a využíva na to skutočné rozhovory, archívne zábery a audio nahrávky získané z cely smrti, v ktorej Ted Bundy čakal na svoj koniec.

V seriáli sa objavujú aj ľudia, s ktorými bol priamo spojený, ako napríklad jeho vlastná matka alebo bývalá priateľka.

Viac než na samotné vraždy a popis miest činu sa seriál orientuje na osobu samotného Teda Bundyho a hovorí o jeho úspechoch/neúspechoch, pričom nevynecháva ani dobový kontext. Mrazivým aspektom je, že masový vrah bol v spoločnosti veľmi obľúbený, najmä medzi ženami.

Hodnotenie IMDB: 7.8/10

Hodnotenie ČSFD: 85%

Our planet (miniséria)

Jeden z najväčších triumfov Netflixu je prírodopisný dokumentárny seriál, ktorý približuje, podobne ako Night on Earth, viacero biotopov. Osemdielna séria kladie veľký dôraz na to, ako globálne otepľovanie ovplyvňuje všetky živé tvory a zvláda do každého dielu vniesť posolstvo pre ľudstvo. Dychberúce zábery skvelo dopĺňa brilantne zložená hudba od Stevena Pricea.

Ak nemáte Netflix a chceli by ste si tento seriál napriek tomu pozrieť, všetky jeho diely sú dostupné na oficiálnom Youtube kanáli Netflixu.

IMDB: 9.3/10

ČSFD: 96%

Jeffrey Epstein: Filtry Rich (miniséria)

Snáď najvýstižnejšie na tomto seriáli je upozornenie, že obsahuje zábery, ktoré sú vhodné len pre silnejšie povahy. Väčšinu času budete naplnení maximálnou nechuťou voči Epsteinovi, ktorý na množstve archívnych záberov vystupoval narcisticky a až arogantne, popierajúc svoje činy a odvolávajúc sa na niekoľko dodatkov Ústavy Spojených štátov amerických.

V štyroch dieloch sa limitovaná miniséria venuje nielen postave Jeffreyho Epsteina, ale najmä samotným prípadom jeho sexuálneho zneužívania a pavúčej sieti prostitúcie. V seriáli ponúkajú svoje výpovede ženy, ktoré boli častokrát v útlom dievčenskom veku obeťami Jeffreyho Epsteina a jeho „náborárok“ Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen a ďalších. Seriál sa venuje v krátkosti aj vplyvným priateľom obvineného sexuálneho delikventa, ktorému väčšina jeho činov prechádzala vďaka jeho kontaktom, peniazom a moci.

IMDB: 7.1/10

ČSFD: 66%

