Sedem kníh, vďaka ktorým nebude pre deti návrat do školy až takým utrpením

25. aug 2020 o 15:08 Jana Husárová

Autor a ilustrátor: Maciej Szymanowicz

Odporúčaný vek: 3+

Vydavateľ: Ikar - edícia Stonožka, 2020

Existuje vari niekto, kto ešte nepočul napínavý príbeh o škriatkoch? Ale čo vlastne o týchto malých nezbedníkoch vieme? Rozhodne nie dosť.

Škriatkovia sú jednou z kníh, ktoré môžete hodiny listovať stále dookola a aj tak zakaždým objavíte niečo nové. Vedeli ste, ako sa škriatkovia dostávajú z kníh do nášho sveta? A že existujú desiatky spôsobov, ako sa škriatkovia prepravujú? V knihe sa tiež dozviete všeličo o lesných škriatkoch, o rozprávkových škriatkoch či škriatkoch domácich. Zaujímavé je tiež čítanie o tom, ako sa škriatkovia zabávajú alebo ako vyzerá organizmus človeka nakazeného škriatkoidózou.

Naše hodnotenie: Knihu Škriatkovia oceníte vždy, keď budete potrebovať deti zabaviť na dlhšiu dobu. V čakárni u lekára, pri cestovaní alebo len tak pri poobednej sieste. Napriek tomu, že má kniha formát veľkého leporela, rozhodne nečakajte nudnú knižku pre malé deti, ktorou budete listovať len z povinnosti. Garantujeme, že pri Škriatkoch sa zabavíte rovnako ako deti.

Autorka a ilustrátorka: Carolina Rabei

Odporúčaný vek: 3+

Vydavateľ: Ikar - edícia Stonožka, 2019

Malá Grétka žije s rodičmi na vidieku. Nedostatok detí v okolí ju veľmi netrápi. Kamarátov si našla vo svojich plyšových zvieratkách - zajkovi a líške. Pravidelne s nimi sedí vonku v tráve a číta im príbehy. Jedného dňa však líška zmizne. Grétka sa vydá hľadať plyšovú kamarátku a nájde ju v objatí malej líšky. Pochopí, že je opustená a rozhodne sa jej pomôcť. Spolu sa vydávajú do lesa nájsť líščiu mamičku a takmer zabudnú, že i na Grétku doma čaká ustráchaná mamička.

Naše hodnotenie: Malá líška je knižka, ktorú si vaše deti zamilujú. Okrem toho, že je nádherne ilustrovaná, obsahuje dojímavý príbeh o sile puta medzi rodičmi a deťmi. Podnecuje v deťoch lásku k živým tvorom a ukazuje, že aj zvieracie mláďatká sa môžu cítiť opustené, ak nemajú na blízku svojho rodiča.

3. Arktííída, Afrikááá a Amééérika

Autor: Milan Brčák

Ilustrácie: Dana Krsková Dolníková

Odporúčaný vek: 5+

Vydavateľ: Mediage, 1992 a 2016

V každej z troch kníh od Milana Brčáka sa ocitnete na inom kontinente a zažijete sériu úžasných dobrodružstiev.

V Arktíííde sa deti zoznámia s Eskimkou a jej kamarátom, mrožom s menom Zlomený zúbok, ktorý ju našiel, keď ju ako bábätko opustili uprostred mrazivej Arktídy jej rodičia. Dozvedia sa, čo všetko musel Zlomený zúbok podniknúť, aby Eskimka prežila v ľadovej prírode a aj to, ako sa z nej stala naozajstná Eskimáčka.

Druhé pokračovanie série s názvom Afrikááá detí privádza do horúcej Afriky k chlapcovi Černoškovi a vynaliezavej kamoške, opičke Požuté uško, ktorá pomáha Černoškovi získať chutnú večeru. V treťom dieli sa ocitáme v divokej Amerike, kde po boku malého indiána Apačka a žrebčeka Čaptavého kopýtka zažívame rovnako krásne dobrodružstvá ako v predchádzajúcich dvoch dieloch série.

Naše hodnotenie: Spomedzi všetkých troch kníh nás najviac oslovil príbeh Eskimky, ktorý síce začína dramaticky, no je plný milých a často aj vtipných príbehov. Eskimku sprevádzame od jej nájdenia až po dospievanie, keď jej kamaráti zvieratká usúdia, že je načase, aby sa stala naozajstnou Eskimáčkou. Zisťujú však, že to nie je také jednoduché, ako si mysleli. Veď len získať kožušinu na oblečenie pre Eskimku by vyžadovalo obetovanie života jedného z nich... a do toho sa im veru nechce.

Knižky sú písané ľahko a zrozumiteľne i pre menšie deti. Obsahuje veľa ilustrácií, časť z nich slúži ako omaľovánka, a tak si deti môžu knižku dotvoriť podľa vlastnej fantázie.

Autor: Vojtěch Matocha

Odporúčaný vek: 10+

Vydavateľstvo: Artforum, 2019

Praha je nielen krásna, ale i tajomná. Počuli ste už o Prašine? Je to temná štvrť, kde z neznámych príčin nefunguje elektrina, nejazdia tam električky, ba ani hodiny tam nefungujú. A pritom to kedysi bola celkom normálna štvrť, ako ktorákoľvek iná. Aspoň tak to Jirka, hlavný hrdina knihy, počul.

V Prašine žije jeho starý otec, ktorého sily pomaly opúšťajú, a keď sa Jirkovi rodičia vydajú na pár dní mimo Prahu, Jirka sa ponúkne, že sa o starého otca postará. Vydať sa však do tmavej Prašiny sám, bez mamy, nie je také ľahké, ako si Jirka myslel. Obzvlášť, keď sa tam začnú diať podivné veci a nič nie je, ako to pôvodne vyzeralo. Vlastne aj starý otec je nejaký iný...

Naše hodnotenie: Konečne kvalitný, napätím nabitý príbeh pre teenagerov! Z Prašiny sa veľmi tešíme. Vidno, že si autor dal záležať na autentickosti. Pri čítaní máte pocit, že putujete ulicami Prahy a nie je ťažké uveriť, že niekde v Prahe naozaj existuje tajomná štvrť, o ktorej existencii sa len šepká. Oba diely Prašiny sú napínavé od začiatku do konca a my sa tešíme správe, že autor pracuje na ďalšom, treťom pokračovaní. Ktovie, ako to s Prašinou napokon dopadne?

Autor: Michal Červený

Ilustrácie: Viliam Slaminka

Odporúčaný vek: 5+

Vydavateľ: Ikar - edícia Stonožka, 2020

Hugo je nezbedný biely Jack Russel teriér. Spolu so svojim pánom Šimonom býva na sídlisku, kde stále niečo deje. A to je to pravé pre Huga, ktorý rád zažíva nové dobrodružstvá. Ako iné mladé psíky, aj on občas vyvedie nejakú hlúposť a potom sa za ňu hanbí.

Naše hodnotenie: Každý rodič zažíva situácie, keď sa jeho dieťa správa nevhodne. Namiesto pokarhania ale skúste siahnuť po tejto knižke. Predstaví vám rôzne situácie, v ktorých sa psík zachoval nesprávne, ale následne si svoju chybu uvedomil a napravil ju. Deti sa tak naučia prijímať medzi seba i rovesníkov, ktorí sú iní ani oni a pochopia, že každé trápenie je hneď menšie, keď máme okolo seba blízkych ľudí. Príhody psíka Huga odporúčame každému rodičovi, ktorý chce zo svojho dieťaťa vychovať dobrého a čestného človeka.

Autor: Emma Altomareová podľa knižnej predlohy Julesa Verna

Ilustrácie: Francesca Rossiová

Odporúčaný vek: 10+

Vydavateľ: Ikar, 2018

Tiež vás v detstve fascinovali verneovky? Radi by ste si opäť užili niektorý z Verneho príbehov, no tentokrát aj so svojimi deťmi? Text týchto príbehov je skrátený, no čo bolo odobraté z textu, to je doplnené krásnymi ilustáciami, v niektorých prípadoch i celostranovými. Lákavý dizajn knihy umocňuje i jej rozmer 227 × 300 milimetrov, pri ktorom ešte viac vynikne krása ilustrácií.

Ak vás láka podmorský svet, odporúčame skvelé dobrodružstvo na palube ponorky Nautila pod velením kapitána Nema v knihe Dvadsaťtisíc míľ pod morom. Druhou zo série je kniha Cesta okolo sveta za 80 dní, v ktorej budete sledovať Phileasa Fogga a jeho verného sluhu Passepartouta, ako sa pokúšajú vyhrať stávku spočívajúcu v odvážnom pláne, a to precestovať svet za skromných 80 dní.

Naše hodnotenie: Tieto knihy si právom zaslúžia pozornosť. Sú precízne spracované do najmenších detailov, potešia najmä ilustrácie, ktoré čitateľa vťahujú hlbšie a hlbšie do deja, a aj netradične veľký formát. Všetko do seba krásne zapadá a vytvára úžasný celok. Ak hľadáte dobrodružnú knižku pre deti od 8 rokov, jedna z týchto kníh bude určite tou pravou.

Autor: Jonathan Swift

Ilustrácie: Francesca Rossiová

Vydavateľ: Ikar, 2018

Kto by nepoznal slávneho cestovateľa Gullivera z pera známeho spisovateľa Jonathana Swifta? Od prvého vydania v roku 1926 vyšiel tento príbeh nielen v knižnej podobe, ale i komiksovej, filmovej či vo forme audiorozprávky.

Teraz si môžete tento fascinujúci príbeh užiť v podobe veľkoformátovej knihy plnej pútavých ilustrácií. Po boku Gullivera sa ocitnete na ostrove Liliput plnom mini ľudí. Aby toho nebolo pre Gullivera málo, hneď na ďalšej výprave sa doplaví na Brobdingnag, kde žijú obrovia a chudák Gulliver si na vlastnej koži vyskúša, aké je to byť Liliputánom.

Naše hodnotenie: Gulliver je klasika, ktorú by malo poznať každé dieťa. A ak ju ešte vaše deti nepoznajú, siahnite po tejto pekne prepracovanej verzii príbehu.

