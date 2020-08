Dobrodružstvo na pokračovanie. Knižné série, ktoré zaujmú deti aj dospelých

Vydavateľstvo: Ikar, 2016

Autori: Jory John, Mac Barnett

Ilustrácie: Kevin Cornell

Odporúčaný vek: 9+

Máte radi fóriky? Nuž v tom prípade nám bude cťou zoznámiť vás s Milesom Murphym, najväčším školským vtipkárom. Teda, aby sme boli presní, najväčším vtipkárom školy, ktorú je práve nútený opustiť kvôli sťahovaniu. Miles je presvedčený, že nič horšie ako presťahovanie sa do Drichmanského údolia - mesta, ktorého hlavnou pýchou sú kravy, sa mu už nemohlo udiať. Neochotne nastupuje do novej školy a je odhodlaný získať si i tu povesť najväčšieho vtipálka. No zdá sa, že táto škola už svojho vtipálka má.

V prvý školský deň totiž niekto zaparkoval auto riaditeľa školy rovno pred vchod do budovy. Aby sa žiaci dostali do školy, musel každý jeden prejsť cez riaditeľovo auto. Nechcite vedieť, ako po invázii študentov nakoniec dopadlo! Zatrpknutý riaditeľ Barkin rozhodne nie je typ, ktorý by takéto vtípky toleroval, a tak hneď začína pátranie po hlavnom aktérovi tohto žartíka. Hlavným podozrivým je chudák Miles, nováčik, o ktorom riaditeľ nič nevie, a tak mu pridelí ako kamaráta šplhúňa Nilesa. Od toho okamihu sa Niles nepohne od Milesa ani na krok.

Naše hodnotenie:

Miles Murphy je poriadne číslo! Ale zároveň je to chalan, akého by ste rozhodne chceli za kamoša, pretože s ním nikdy nie je nuda. To isté platí i o knihe Miles a Niles - Kto z koho. Ak sa začítate do prvého dielu z veselej série, garantujeme, že sa budete smiať od začiatku do konca. Nielen na texte, ale aj vtipných ilustráciach výborne dokresľujúcich dej knihy. Malú ukážku z knihy si môžete vypočuť tu. Najnovší štvrtý diel veselej série vyšiel pod názvom Posledný smiech a zobrazuje posledný ročník Milesovho štúdia na Drichmanskej škole, ktorý plánuje zakončiť kolosálnym fórom.

Vydavateľstvo: Ikar, 2020

Autor: Jeff Kinney

Odporúčaný vek: 10 +

Existuje vari otravnejší pokyn ako "Uprac si konečne ten neporiadok!"? Greg Heffley ho neznáša rovnako ako každý jeden z nás, a tak sa s nechuťou púšťa do veľkého upratovania. Objavuje pri tom množstvo zabudnutých "pokladov", ktoré sa rozhodne speňažiť na burze pred domom. Jedinečný nápad sa však končí fiaskom.

Greg sa však nevzdáva a keď sa čoskoro dozvie o nečakanom dedičstve, ihneď má plán, akoby mala jeho rodina peniaze využiť. Rodinná rada Heffleyovcov ale Gregove nápady bez mihnutia oka zamietla a rozhodla o tom, že peniaze využijú na rekonštrukciu domu. A práve počas nej sa udeje množstvo vtipných situácií, o ktorých vám Greg rád porozpráva formou svojho denníka a nezabudne pridať veselé ilustrácie na pobavenie.

Naše hodnotenie:

Na najnovší - štrnásty diel Denníka odvážneho bojka sme siahali s miernymi obavami, pretože knihy písané formou denníkov väčšinou nebývajú tak atraktívne. Obzvlášť, ak chcete zaujať mladšieho čitateľa. Hneď na prvý pohľad nás zaujala zaujímavá, kovovým leskom pôsobiaca obálka knihy. Po jej otvorení naozaj máte pocit, akoby ste čítali denník. Linajky, typ písma, dokonca i vtipné nákresy zobrazujúce udalosti dňa, všetko to vyzerá, akoby ste práve nahliadli do denníka desaťročného chlapca. Napokon sme sa pri knihe výborne zabavili a čítať ju dokázal napriek trochu inému typu písma, na ktorý sú deti zvyknuté, i budúci druhák.

Vydavateľ: Ikar, 2020

Autori: Jessica Ennis-Hill a Elen Caldecott

Ilustrácie: Erica - Jane Waters

Odporúčaný vek: 5+

Sťahovanie do nového bydliska často naštartuje celú škálu parádnych dobrodružtiev, aj keď to tak zo začiatku rozhodne nevyzerá. Hrdinka knižnej série Elin čarovný náramok sa sťahuje spolu s rodičmi a mladšou sestrou do nového domu, bližšie ku starým rodičom, a preto musí nastúpiť aj do novej školy, kde vôbec nikoho nepozná. Našťastie stará mama Iris, ktorá býva na Jamajke, akoby tušila, čím si jej vnučka prechádza. Preto jej posiela tajomný balíček, ktorý Ele pomôže prekonať strach z neznámeho prostredia a napokon i získať si nových kamarátov. V balíčku sa nachádza čarovný náramok, vďaka ktorému dokáže Ela rozumieť reči zvierat, ale to nie je jeho jediné tajomstvo. Vydajte sa s Elou a jej novými kamarátmi Izabelou a Petrom za ich prvým spoločným dobrodužstvom, ktoré zažijú vďaka čarovnému náramku.

Naše hodnotenie:

Elin čarovný náramok je milá knižka vhodná veľkosťou písma, častými ilustráciami i neveľkou hrúbkou aj pre menej skúsených čitateľov (7+), ktorých by hrubšia kniha mohla odstrašiť. Príbehovo sa určite zapáči aj mladším deťom, ktorým ju môžu čítať rodičia. V závere knihy sa nachádza test, podľa ktorého deti zistita, ktorý z hlavných hrdinov knihy by bol ich najlepším kamarátom, a malá osemsmerovka.

Vydavateľ: Ikar, 2019

Autor: Agieszka Tyszková

Ilustrácie: Agáta Raczyńská

Odporúčaný vek: 8+

Zoznámte sa so Žofkou, celkom normálnou školáčkou s úplne nenormálnou rodinou: malou sestrou Viki, ktorá je celkom nanič, mamou Annou a jej šialenými nápadmi, tatom, tetou Janou, ktorá musí mame vždy oponovať, babkami Etou a Kofkou. Ak máte rodinu ako Žofka, rozhodne sa nikdy nebudete nudiť. Vždy totiž vymyslia niečo šialené. Ako napríklad mamin nápad odsťahovať sa z veľkomesta na dedinu. Keby aspoň do novostavby! Nie, ona si musela vybrať starú chalupu, vraj to bude super projekt na renováciu. S príchodom na vidiek sa začne kolotoč veselých príhod, na počiatku ktorých bolo obyčajné psie hovienko.

Naše hodnotenie:

Žofka z mačacej ulice je príjemné letné čítanie pre dievčatá. Je písaná ľahko a vtipne. V porovnaní s Eliným čarovným náramkom je kniha hrubšia, no obsahuje veľa obrázkov, takže strany rýchlejšie ubúdajú. A ak ste zvedaví, čo robí Žofka práve teraz, prečítajte si nový, tretí diel tejto knižnej série s názovom Žofka z Mačacej ulice 3: Na prázdninách.

Vydavateľ: Verbarium, 2020

Autor: Margit Auer

Ilustrácie: Nina Dulleck

Odporúčaný vek: 9+

Aj keď sú u nás prázdniny v plnom prúde, v škole Na studenom vŕšku sa práve začína nový školský rok. Lavice triedy slečny Cornfieldovej sa postupne zapĺňajú žiakmi. Medzi deťmi vidno i jednu novú tvár - Idu, ktorá sa do mesta prisťahovala len nedávno. Plná pochybností sa zoznamuje so spolužiakmi i novou učiteľkou, ktorá, rovnako ako Ida, zažíva svoj prvý školský rok v novej škole.

Deti s obavami hľadia na novú učiteľku, ktorá pôsobí trochu výstredne, a vôbec netušia, že čas strávený s ňou bude jedným veľkým dobrodružstvom. Brat slečny Cornfieldovej je totiž majiteľom Magického zookupectva, v ktorom žijú magické hovoriace zvieratá. A jedno z nich dostane niektorý zo žiakov ako dar. Kto bude tým vyvoleným, ktorý ako prvý zviera dostane? Dozviete sa v prvom dieli knižnej série Škola magických zvierat.

Naše hodnotenie:

Každý z nás sa občas cíti v úzkych a potrebuje pomoc niekoho blízkeho. A nie je až tak ťažké si predstaviť, že by nám útechu v komplikovanej situácii poskytlo práve zvieratko. Kniha Škola magických zvierat dovoľuje deťom pustiť fantáziu na plné obrátky a vťahuje ich do čarovného sveta plného skvelých zážitkov. Napokon, trocha úniku od reality vôbec nie je na škodu. Ak vás prvý diel Školy magických zvierat zaujal, máme dobrú správu. Práve vyšlo nový, siedmy diel s názvom Kde je pán M?.

Vydavateľ: Verbarium, 2014

Autor: Fabian Lenk

Ilustrácie: Almud Kunert

Odporúčaný vek: 9+

Ak by ste mali možnosť ocitnúť sa na krátky čas na akomkoľvek mieste v minulosti, kam by ste sa vydali? Dvanásťročný Julian získal po starom otcovi netradičné dedičstvo - kľúč od Tempusu, tajnej brány, z ktorej sa dá cestovať v čase. Julian spočiatku váha, či sa kamarátom Leonovi a Kim zdôveriť so svojim tajomstvom, no keď dostanú v škole za úlohu vypracovať referát o slávnej egyptskej faraónke Hatšepsut, dostane geniály nápad. Ako inak sa o nej dozvedieť viac, ako tým, že sa spoločne vydajú na cestu časom až do roku 1478 pred naším letopočtom do Téb? Netušia však, ako rýchlo sa v neznámom svete možno dostať do ohrozenia života.

Naše hodnotenie:

Knihy zo série Detektívi v čase sú skvelým úvodom do tajov svetových dejín a mnohé informácie z nich poslúžia deťom na hodinách dejepisu, pretože knihy sú písané s pravdivým historickým pozadím. Každý z dielov Detektívov v čase navyše obsahuje pasáž, kde sú uvedené skutočné informácie o tej-ktorej historickej osobnosti a slovník, ktorý pomôže malým čitateľom pochopiť pojmy, s ktorými sa ešte nestretli, napríklad obelisk, vezír či sfinga. Z detektívov v čase vyšlo doposiaľ 10 dielov a je len na vás, do ktorého historického obdobia sa spolu s hlavnými hrdinami knihy vydáte.

Vydavateľ: Verbarium, 2020

Autor: Katarina Mazetti

Ilustrácie: Katrin Engelking, Gunilla Hagstrôm

Odporúčaný vek: 9+

Tiež ste si niekedy priali stráviť prázniny s bratrancami a sesternicami ďaleko od rodičov a ich sústavného komandovania? Keď Júlii mama oznámi, že prázdniny strávi u tety Fridy na malom ostrove pri pobreží južného Švédska, neskáče práve nadšením. Rodičia jej totiž pribaľujú aj mladšiu sestru Danielu, o ktorú sa bude musieť starať. A podľa všetkého sa k nim pridajú i nudní bratranci Sven a Alex z Francúzska. Ako rada by radšej ostala doma a užívala si leto s kamoškami!

Rodičia však odchádzajú pracovne do Indie a zdá sa, že nie je iná možnosť, ako sa vydať na ostrov tety Fridy a nejako tam leto prečkať. Keby len Júlia tušila, ako veľmi sa mýli! Rýchlo zisťuje, že bratranci vôbec nie sú takí nudní, ako si myslela. A keď sa na ostrove začnú diať podivné udalosti, ako napríklad miznutie vecí z domu, čudesné zvuky, tajomná čierna postava, ktorá sa v noci zjaví na dvore, aby o chvíľu zasa zmizla, je rada, že tam s Danielou neskončili samy, ale majú pri sexe super parťákov na riešenie všetkých týchto záhad.

Naše hodnotenie:

Vynikajúco napísaná kniha nám pripomína sériu kníh od Enid Blyton - Slávna päťka. Záhada na ostrove je ale hrubšia, vďaka čomu bolo možné lepšie rozvinúť dej a povkladať doň viac napätia. Knihu odporúčame najmä pre starších čitateľov, ktorým nebude chýbať, že okrem úvodného nákresu ostrova neobsahuje žiadne ilustrácie. Veríme, že i ďalšie pokračovania tejto série budú rovnako kvalitné a napínavé.

Vydavateľ: Verbarium, 2019

Autor: Martin Widmark

Ilustrácie: Helena Willis

Odporúčaný vek: 7+

Vlastniť úspešnú detektívnu kanceláriu nie je jednoduché. Zvlášť, ak ste len školáci. Pre Lasseho a Maju však žiadna výzva nie je nezvládnuteľná a robia všetko preto, aby sa im podarilo dostať do povedomia obyvateľov ich rodného mesta Lotorkova. Čítajú detektívky, zhromažďujú náradie pre detektívov, vylepujú reklamu na ich detektívnu kanceláriu a čakajú na svoj prvý veľký prípad. A jedného dňa sa na nich usmeje šťastie.

Na dvere ich "pivničnej" kancelárie zaklope zúfalý majteľ klenotníctva pán Karát. Potrebuje zistiť, kto z jeho klenotníctva pravidelne kradne diamanty. Polícia páchateľa nenašla a jemu hrozí, že ak sa páchateľ bezodkladne nenájde, privedie ho to k bankrotu. Sám má troch podozrivých zamestnancov, z ktorých každý môže mať motív. Podarí sa malým detektívom odhaliť páchateľa a nájsť voči nemu dostatok dôkazov?

Naše hodnotenie:

Detektívna kancelária LasseMaja je dokonalou detskou detektívkou. Každý diel obsahuje náročný detektívny prípad. Diamantová záhada je prepracovaná do najmenšieho detailu tak, aby sa čitatelia ľahko vžili do úlohy detektívov a pomohli hlavným hrdinom Lassemu a Maji odhaliť záhadu. Pre lepšiu orientáciu na mieste, kde sa prípad odohráva, je na začiatku knihy mapka mesta Lotorkovo, každý podozrivý je v knihe vyobrazený, takže si deti vedia všetko krásne vizualizovať.

Knižka je tenká, má necelých 80 strán, text je písaný veľkými písmom a je v nej veľa obrázkov, takže ju zvládnu prečítať i začínajúci čitatelia (od sedem rokov). Zo série LasseMaja vyšlo už 14 napínavých dielov a ak by ste si chceli spríjemniť prázdninovú náladu, odporúčame diel č. 10 - Záhada v kempingu.

