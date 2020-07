Plagiátorom je aj Matovič. Internet sa zabáva na premiérovi

Už to ani nie je vtipné.

17. júl 2020 o 9:57 Viktor Hlavatovič

Je to tu zas... a námje už trápne o tom písať, ale máme tu nového plagiátora. Kto by mohol náš zoznam doplniť lepšie, ako ten, ktorý nechápavo krútil hlavou pri všetkých predchádzajúcich kauzách so záverečnými prácami.

Po nových zistenia, ktoré priniesol Denník N, je tvorcom plagiátu aj sám premiér Igor Matovič. Väčšina zo 79 strán jeho práce je prevzatá z dvoch publikácií slovenských ekonómov.

Forma celej práce až príliš pripomína známu rigorózku Andreja Danka. Jedno je však odlišné, správanie premiéra. Ten sa za svoj čin z mladosti stihol už (ako by sme očakávali) ospravedlniť na svojom Facebooku. Nečakaný bol však štýl príspevku, v ktorom okrem priznania vyjadruje aj obdiv všetkým čestným študentom.

Nezabudol pripomenúť, že on medzi nich určite nepatril."Či som zvykol odpisovať? Zvykol. Často? Keď som sa nestihol naučiť, tak určite, ak sa dalo. Bolo to správne? Nebolo," dodal.

Neverili sme, že ešte vzniknú originálne vtipy.

Tie na seba nenechali dlho čakať a okrem samotnej kauzy či premiérovho statusu nadväzujú aj na jeho vyjadrenie z Bruselu, kde je na služobnej ceste. Vtipy sa osobne dotkli aj zopár kotlebovcov, nevynechali ani Zdenu Studenkovú a na pretras sa dostal aj samotný Kapitán Danko. My sa pýtame: Kto bude ďalší?

Najlepšie vtipy o plagiáte Igora Matoviča sme vám poctivo zozbierali. S uvedením zdroja!

