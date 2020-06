Dankove budovateľské fotky bavia internet. Pozrite si najlepšie koláže

Kapitán je späť.

29. jún 2020 o 13:05 Kristína Janščová

Pomaly sa zdalo, že po bývalom predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi sa zľahla zem. Počuli sme o ňom len vďaka diplomovke Borisa Kollára, ktorý sa na neho čoraz viac začal podobať.

A potom sa Andrej Danko odviazal na Facebooku.·

"Slovensko ma nabíja energiou. Cítim jeho životodarnú silu a chuť pracovať. Najvzácnejší sú ľudia, tentoraz nie ako voliči, ale našťastie, prosté bytosti, ktoré sa usmievajú, majú starosti a plány, presne ako my ostatní. Každý región je zdanlivo iný, ale ľudia sú v skutočnosti veľmi podobní. Bude to tým, že sme doma. Dnes som navštívil cisárske mesto Holíč. Dýchla na mňa história a myslím, že aj budúcnosť," napísal rozcítený Danko na Facebooku a pridal fotky, ktoré naozaj stoja za to.

S budovateľským pohľadom na nich sedí na brehu rieky, opiera sa o historický krb a hľadí do budúcnosti. Internetu viac nebolo treba a bývalý predseda parlamentu sa zase raz stal terčom vtipných koláží. Svojou trochou sme prispeli aj my a vybrali sme tie najlepšie:

Vtipy o Andrejovi Dankovi nájdete tu.

