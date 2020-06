Krištúfková vo funkcii? Aj Veľká noc trvá dlhšie (vtipy a mémy)

Päť dní? Not great, not terrible.

22. jún 2020 o 11:21 Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová

Pamätáte si ešte na bývalého ministra vnútra Tomáša Druckera, ktorý vo funkcii vydržal 25 dní? Zdá sa, že Slovensko má ďalšiu rekordérku - Petra Krištúfková sa vo funkcii splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc udržala presne päť dní.

Vláda vznik funkcie schválila 17. júna s tým, že do nej rovno ustanovila Krištúfkovú. Tá sa až do príchodu do parlamentu rodinnej politike nevenovala a známa bola vzťahmi s predstaviteľmi bratislavského podsvetia.

A potom uzreli svetlo sveta fotografie z dovolenky na jachte Mariana Kočnera.

Hoci ešte v stredu hovorila, že sa s Kočnerom vídavala náhodne a bližší vzťah nemajú, na fotkách pózuje pri lietadle a užíva si more na člne či nafukovacom kolese pri Kočnerovej jachte. Kočnerovci jej preplatili let aj pobyt na dovolenke.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Krištúfková sa vzdala funkcie splnomocnenkyne pre podporu rodiny Čítajte

V nedeľu sa preto vzdala funkcie a okomentovala to slovami: "Nestojí mi za to, aby cez moju osobu útočili na vládu, na ministra, na naše hnutie a už vôbec nie, aby útočili na moje deti." Viac sa téme venovali naši kolegovia v podcaste Dobré ráno.

My sme sa pozreli na to, ako sa s jej minulosťou pohral slovenský internet a tvorcovia mémov:

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Značkové meme)

***

(zdroj: Instagram + Facebook : Cecove_meme)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

Viac politických vtipov nájdete tu.

Súvisiaci článok