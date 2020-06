Podcast Piatoček: Pročko pokúša, Blaha plače a Pellegrini opustil Fica

Je tu váš obľúbený prehľad správ.

12. jún 2020 o 9:38 Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/72sAGexV46aktzIR7nTmsd

Ak vás už nebavia Blahove statusy či Kotlebove videá klamstvá o Európskej únii, každý piatok sa môžete tešiť na nové vydanie podcastu, v ktorom si rozoberieme novinky z domova aj zo sveta za posledný týždeň, obohatené našim prízemným humorom a najsamlepšími hláškami slovenských politikov.

V deviatom dieli vám porozprávame napríklad o tom, ako:

Jožo Pročko údajne napadol v parlamente Ľuboša Blahu,

ho možno vôbec ani nenapadol,

Peter Pellegrini opúšťa potápajúcu sa loď svojho šéfa,

si Kotleba myslí, že mu Rytmusov album Bengoro pomôže na súde,

má Bihariová väčšie gule ako Truban,

Maroš Kramár zabudol, že už nemusí hrať nechutného mafiána,

niekto odpočúval štát, pritom stačilo počúvať Matoviča

sa niekto hral na Slotu.

Novú časť podcastu nájdete každý piatok na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

Andrej Danko síce už svoje výložky nemá, no vy ich mať môžete. Stačí, ak nám na mail fici@fici.sk zašlete vtip, ktorý by sa do nášho podcastu hodil. Tie najlepšie odmeníme kapitánskou záložkou.

Všetky časti podcastu Piatoček nájdete tu.

