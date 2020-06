Kramár chytil maskérku za zadok, internet mu to spočítal

Smiech cez slzy.

10. jún 2020 o 13:18 Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová

Slovenskí herci boli hneď po politikoch a spevákoch už neraz terčom internetového humoru. V Mémcyklopédii sme vám vysvetlili, ako vznikli vtipy o Milanovi Lasicovi, Petrovi Marcinovi, Gizke Oňovej, Danovi Danglovi a dvojici Noga a Skrúcaný.

Maroš Kramár je však úplne nový level.

Do pozornosti médií sa dostal po poslednej časti relácie Inkognito, ktorú televízia Joj odvysielala v pondelok.

Pri záverečných titulkoch boli diváci svedkami toho, ako prstom šteklil maskérku po zadku. Prítomní sa smiali, moderátor Vlado Voštinár ho položartom-polovážne upozorňoval, že on by to na jeho mieste nerobil.

A čo na to herec? "Ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Po prvé, bolo to v prestávke, a po druhé, len ona sa môže vyjadriť, či ju to obťažovalo, alebo nie. To je jej problém, nie váš ani nikoho tretieho," hovorí Kramár. Dodal, že proti obťažovaniu bojuje dlhé roky a je za to, aby mali ženy rovnaké práva aj platy ako muži.

Súvisiaci článok Kramár nevidí na chytaní zadku maskérky nič zlé. TV Joj je súčasť problému, odkazujú diváci Čítajte

"Takže tieto všelijaké úvahy a ohrdnuté ženy, ktoré sú nešťastné, že sa ich nikto nedotýka, ma absolútne nezaujímajú," zakončil vyjadrenie pre Denník SME.

Maskérka Martina Glasner incident považuje za žart.

"Výrobu Inkognita mám rada, je pri nej vždy zábava, máme medzi sebou dobré vzťahy. Možno preto si hádači občas dovolia urobiť niečo, čo je v skupine kamarátov považované za veselý žart. Nechcem tým teraz znevažovať otázku diskriminácie, ale myslím si, že celá situácia je zbytočne nafúknutá," hovorí.

Nič to však nemení na tom, že takéto správanie do 21. storočia nepatrí.

"Ak takéto správanie neodsúdi a pustí ho do vysielania ako niečo vtipné, nemôžeme očakávať, že si ľudia uvedomia, čo na ňom nie je v poriadku. O to menšiu odvahu budú mať obťažované ženy v zamestnaní ozvať sa, lebo spoločnosť bude brániť vinníka a nie ich," napísala v komentári naša kolegyňa zo SME ženy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čo je na Kramárovom obťažovaní najväčší problém Čítajte

Okrem komentátorov a diskutujúcich to Maroš Kramár schytal aj od tvorcov mémov. Vybrali sme tie najlepšie:

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

***

(zdroj: Facebook - Zedol som meme)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

***

(zdroj: Facebook - Naše Slovensko)

Súvisiaci článok