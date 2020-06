Irenko, proč? Bihariová nahradí Trubana na čele PS a internet sa baví

Ja, moje druhé ja a Irena.

9. jún 2020 o 11:43 Viktor Hlavatovič

Neparlamentná strana Progresívne Slovensko má novú líderku. Stala sa ňou jedna z popredných tvárí Irena Bihariová, ktorú si zvolili na online sneme.

Bihariová porazila Trubana pomerom 105 ku 100 hlasov delegátov. Vymenila tak lídra, ktorému sa stranu s tesným výsledkom nepodarilo dostať do parlamentu. Aj keď ešte vo februári hovoril, že vo voľbách na lídra PS kandidovať nebude, nakoniec si to rozmyslel.

"Chcela by som sa vymaniť z nálepky, že my sme tu tí, ktorí riešia len LGBTI, lebo to tak naozaj nie je," opísala svoje plány Bihariová.

Internet si zobral na mušku aj samotného Trubana.

Najobľúbenejšou hláškou tvorcov mémov sa posledné dni stal nepochybne výrok Irenko, proč? Já se ptám proč? z kultového filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág z roku 1992. Ďalším filmovým námetom na vtipy je aj film Ja, moje druhé ja a Irena.

Najlepšie vtipy o novej líderke PS a jej predchodcovi nájdete tu:

