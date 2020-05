Štartujeme? Nepokazme si to. Odložený let do vesmíru je terčom vtipov

Niekto sa príliš modlil.

28. máj 2020 o 10:25 Viktor Hlavatovič

V stredu v noci sa mal uskutočniť prelomový let do vesmíru. Stáli za ním vizionár Elon Musk so svojou firmou SpaceX a NASA.

Let kapsuly Crew Dragon mal byť prvým komerčným letom do vesmíru s posádkou na palube a zároveň prvým štartom z územia Spojených štátov amerických za posledné desaťročie. Všetko však krátko pred štartom zmarilo počasie.

Podmienky na Floride sú extrémne premenlivé a tak šanca na vzlet bola už od začiatku asi 50 percent. V okolí sa už počas príprav vyskytovali blesky a nakoniec sa rozhodli celý let odložiť. Astronauti Robert L. Behnken a Douglas G. Hurley budú mať druhú šancu opustiť Zem už túto sobotu večer. Ak sa im to podarí, odletia na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, kde budú niekoľko mesiacov.

Zábava začala na internete až po odložení misie.

Už počas samotných príprav začali na slovenskom internete kolovať rôzne vtipy a mémy. Vrece sa s nimi roztrhlo po avizovanom zrušení letu, keď Slováci vytiahli tie najväčšie zbrane.

O celom incidente sa začali vo vtipoch rozprávať účastníci mužskej relácie Do kríža na RTVS, dôvodom zrušenia bol Igor Matovič so svojím "nepokazme si to" či chýbajúca aplikácia na e-karanténu, priestor dostal aj konšpirujúci Eliot a svoje si odniesol aj Dankov stožiar či diaľnica do Košíc.

Pozrite si najlepšie vtipy o prvom neúspešnom štarte komerčnej rakety od SpaceX:

