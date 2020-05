Kniha mesiaca máj: Tri ženy od Lisy Taddeo

Zapojte sa do Knižného klubu a vyhrajte.

26. máj 2020 o 12:10 Kristína Gyuríková

Ak ste jedným z knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.

Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V máji (ak to už nestíhate, pokojne si to nechajte na jún, doba je zlá) by ste si podľa nás mali prečítať:

Pôvodný názov: Three Women

Slovenské vydanie: Tatran, 2020

Prekladateľka: Katarína Ostricová

Počet strán: 268

Goodreads hodnotenie: 3.7/5

Keď reportérka Lisa Taddeo začala písať knihu o ľudskej túžbe, predpokladala, že ju viac budú zaujímať príbehy mužov, ktorí kvôli túžbe dokážu obetovať svoje vzťahy či roky budovanú kariéru. Čoskoro však prišla na to, že ich príbehy sa na seba často podobajú a do popredia sa dostali príbehy žien a ich prežívanie.

Lisa počas ôsmich rokov mapovala životy Maggie, Liny a Sloane. Prostredníctvom ich príbehov autorka čitateľom poodhaľuje pocity, potreby a sexualitu obyčajných žien, ktoré sú bežne považované za tabu.

Dvadsiatnička Maggie je uprostred súdneho procesu s učiteľom angličtiny Aaronom Knodelom. Keď bola Maggie ešte stredoškoláčkou, mala s Aaronom tajný vzťah, ktorý učiteľ v deň svojich tridsiatych narodenín náhle ukončil. Po rokoch, keď Aaron získa titul učiteľa roka Severnej Dakoty, sa Maggie rozhodne prehovoriť o ich vzťahu, stretne sa však s nedôverou verejnosti.

Tridsaťdvaročná Lina je žena v domácnosti, o ktorú manžel stratil záujem. Chcela by sa rozviesť, keďže si po jedenástich rokoch nešťastného manželstva našla milenca. Cez internet nadviazala vzťah so svojou bývalou stredoškolskou láskou, ženatým Aidanom, ktorý však tvrdí, že si s manželkou už nerozumejú.

Štyridsiatnička Sloane je krásna a úspešná majiteľka reštaurácie a matka dvoch detí, ktorá sa vydala za šéfkuchára. Manžela vzrušuje, keď má Sloane sex s inými ľuďmi a rád jej vyberá partnerov. Po tom, ako si manželia prizvú do postele nového milenca, si však Sloane začne uvedomovať niekoľko prekvapivých vecí o sebe.

Autorka vás v knihe bez ostychu zavedie rovno do spální týchto troch žien a ukáže vám, čo sa odohráva za zavretými dverami. Okrem veľkej dávky erotiky sú však príbehy Maggie, Liny a Slone najmä o nenaplnených túžbach, ktoré zažil takmer každý z nás.

Kto je autorka knihy?

Lisa Taddeo je americká reportérka, spisovateľka a autorka poviedok. Pochádza z New Jersey a má titul MFA z Boston University. Tri ženy, ktoré sa po vydaní stali v USA senzáciou a strávili 11 týždňov na rebríčku bestsellerov The New York Times, sú jej prvou knihou.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejníme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Sledujte @ficikniznyklub a označte knihu mesiaca na Instagrame.

Ak máte peknú fotku knihy mesiaca na Instagrame, pridajte k nej hashtag #kniznyklubfici.

Súvisiaci článok