Podcast Piatoček: O sociálnom fašizme a Trumpovi na drogách

Nič lepšie si v piatok nevypočujete.

22. máj 2020 o 10:14 Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/7mrR4gm6AwMa6RlwIJ0m2q

Život v karanténe môže byť nudný a smutný. Preto sme sa v redakcii Fičí rozhodli spustiť podcast Piatoček, ktorý sa aj na vážne informácie bude pozerať cez ružové okuliare a nič nebude brať úplne vážne.

Ak vás už nebavia Blahove statusy či Kotlebove videá klamstvá o Európskej únii, každý piatok sa môžete tešiť na nové vydanie podcastu, v ktorom si rozoberieme novinky z domova aj zo sveta za posledný týždeň, obohatené našim prízemným humorom a najsamlepšími hláškami slovenských politikov.

(zdroj: Fičí)

V šiestom dieli vám porozprávame napríklad o tom, ako:

strašne oplzlý bol Marián Kočner,

v štátnej televízii debatujú o interrupciách len muži,

chce Truban kandidovať a chystá sa na ďalší bad trip,

Trump droguje antimalariká,

si česká ministerka myslí, že vie po anglicky,

OĽaNO verí v Boha viac ako v ľudské práva,

transparenty internešek napadla Borisovu rodinu.

Novú časť podcastu Piatoček nájdete už teraz na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

Andrej Danko síce už svoje výložky nemá, no vy ich mať môžete. Stačí, ak nám na mail fici@fici.sk zašlete vtip, ktorý by sa do nášho podcastu hodil. Tie najlepšie odmeníme kapitánskou záložkou.

