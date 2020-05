Je tu podcast Piatoček! O Troškovej s Vadalom, Smerákoch a Krajčím

Nič lepšie si v piatok nevypočujete.

15. máj 2020 o 12:14 Viktor Hlavatovič

Život v karanténe môže byť nudný a smutný. Preto sme sa v redakcii Fičí rozhodli spustiť podcast Piatoček, ktorý sa aj na vážne informácie bude pozerať cez ružové okuliare a nič nebude brať úplne vážne.

Ak vás už nebavia Blahove statusy či Kotlebove videá klamstvá o Európskej únii, každý piatok sa môžete tešiť na nové vydanie podcastu, v ktorom si rozoberieme novinky z domova aj zo sveta za posledný týždeň, obohatené našim prízemným humorom a najsamlepšími hláškami slovenských politikov.

V piatom dieli vám porozprávame napríklad o tom, ako:

Dal minister zdravotníctva Marek Krajčí lepší trip ako Michal Truban,

sa na scéne opäť objavila Mária Trošková a jej esemesky s Vadalom,

Matovič bude vydávať svoje vlastné noviny,

muž v Kalifornii oprášil namiesto rúška masku Ku Klux Klanu,

ako by ho Mazurek s Uhríkom určite nenazvali rasistom,

Fico priniesol veniec na svoj politický hrob a zahral sa s kolegami na antifašistov,

to ale nie je až taká pravda,

Putin má najmenšiu dôveryhodnosť, no propaganda mu ešte funguje,

Slovensko hlási historické sucho a suchoty,

nám nevadí, že nehráme na MS v hokeji.

Na záver sme si pre vás pripravili aj krátku rozprávku o neskrotnej Márií a mocnom Robovi, ktorého omrzela moc.

Novú časť podcastu Piatoček nájdete už teraz na streamovacích platformách Spotify, Apple či Google podcastoch.

Andrej Danko síce už svoje výložky nemá, no vy ich mať môžete. Stačí, ak nám na mail fici@fici.sk zašlete vtip, ktorý by sa do nášho podcastu hodil. Tie najlepšie odmeníme kapitánskou záložkou.

