Video vám vysvetlí, čo všetko o vás vie internet

13. máj 2020 o 12:29

Predstavte si, že by ste chodil po ulici a každému, koho stretnete, by ste rozdávali letáčiky. Tie by boli plné detailných informácii o tom, ktoré dievča či chlapec sa vám páči, čo všetko vyhľadávate na nete a mnoho pikošiek, s ktorými by ste sa pred kamarátmi veľmi nepochválili.

Možno si poviete: "Ale však kto by také niečo robil?!", no robíte to práve teraz. Na internete denne sprístupňujete tony osobných informácii, ktoré sú vaším osobným majetkom a ak sa dostanú do zlých rúk, môžu byť škaredo zneužité. Čo všetko o vás vedia internety a ako zabránite tomu, aby vedeli viac?

Zmudri.sk pre vás pripravili video, v ktorom vám vysvetlia:

Čo všetko majú na vás Google s Facebookom,

ako je možné, že firmy vedia, čo chcete, skôr než vy,

prečo je robenie kvízu na Facebooku veľmi zlým nápadom,

ako komunikovať online v utajení ako ninja

a prečo majú lajky oveľa väčšiu moc, ako sme si všetci mysleli.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/InHj-StVTCY

