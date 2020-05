Internetom kolujú vtipy o výjazde členov Smeru na Slavín

Ľuboš nesmel chýbať.

12. máj 2020 o 12:43 Viktor Hlavatovič

Počas 75. výročia víťazstva nad fašizmom sa do ulíc a k pamätníkom vybralo opäť množstvo politikov a ústavných činiteľov. Niektorí dali svetu posolstvo svojím prejavom, iným stačilo teatrálne sklonenie hlavy pri pamätníku.

Medzi druhú skupinu patrí aj desaťčlenná výprava vrcholných predstaviteľov strany Smer - SD na čele s Robertom Ficom. Celý počin zverejnili aj na internete, aby pripomenuli protifašistickú orientáciu strany.

Vážne, súdruhovia?

"Strana SMER - SD sa hrdo hlási k protifašistickému odkazu a vždy bude tvrdo vystupovať proti všetkým snahám o bagatelizovanie fašizmu a nacizmu," napísali vo svojom statuse na Facebooku. Takéto vyjadrenie necelé dva týždne po spoločnej tlačovke ich poslankyne Jany Vaľovej s partiou kotlebovcov však celej akcii pridáva tak trochu ironický nádych.

Navyše poslanci Smeru už niekoľkokrát zahlasovali spolu s ĽSNS, obe strany však vždy odmietli, že by sa na tom vopred dohodli.

Vtipov je dosť, stačilo si vybrať.

Mozog nám zastal najmä pri rebelskom akte Roberta Fica, ktorý na sebe opäť nemal rúško. Vtipné to môže byť prvýkrát, no byť vždy jediný bez ochrany tváre, to je už skôr zúfalým pokusom zaujať, čo sa mu v konečnom dôsledku aj podarilo. Námetov na vtipy bolo tentokrát viac než dosť.

Toto sú najlepšie vtipy o Smere na Slavíne:

(zdroj: Fičí)

(zdroj: Facebook - Zomri)

(zdroj: Facebook - Zomri)

(zdroj: Facebook - Zomri)

(zdroj: Facebook - Zomri)

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky / Hnutie za psychiatrické liečenie pána Jakobína)

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

(zdroj: Facebook - Socialistické meme)

