O smutnom Dankovi a (ne)slobode slova. Vypočujte si podcast Piatoček s Fičí

Neotravujte, tu sme pri podcaste!

1. máj 2020 o 13:00 Viktor Hlavatovič

Život v karanténe môže byť nudný a smutný. Preto sme sa v redakcii Fičí rozhodli spustiť podcast Piatoček, ktorý sa aj na vážne informácie bude pozerať cez ružové okuliare a nič nebude brať úplne vážne.

Ak vás už nebavia Blahove statusy či Kotlebove videá klamstvá o Európskej únii, každý piatok sa môžete tešiť na nové vydanie podcastu, v ktorom si rozoberieme novinky z domova aj zo sveta za posledný týždeň, obohatené našim prízemným humorom a najsamlepšími hláškami slovenských politikov.

(zdroj: )

V treťom dieli vám porozprávame napríklad o tom, ako:

Nájdete meteorit, ak sa vám podarí nájsť Bánovce nad Bebravou,

Rudolf Vaský opäť ohrieva toalety vo väzení,

maturity nebudú,

Andrej Danko prišiel o svoju hodnosť o niečo neskôr, ako o svoju hodnotu,

Monika Jankovská by dostala z väzenia hocikoho, len nie seba,

niekto na Kulturblogu popiera holokaust a Lívii to nevadí,

Igor Matovič otvoril šuflík po Pellegrinim.

Novú časť podcastu Piatoček nájdete na Youtube...

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ao7aYqAEWZ4

Trvalo nám to síce dlhšie ako výstavba diaľnice z Bratislavy do Košíc, ale konečne sme na Spotify...

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/5NxVZfFX77TIJZzJ43BvSv

... a dokonca aj na Apple a Google podcastoch.

Andrej Danko síce už svoje výložky nemá, no vy ich mať môžete. Stačí, ak nám na mail fici@fici.sk zašlete vtip, ktorý by sa do nášho podcastu hodil. Tie najlepšie odmeníme kapitánskou záložkou.

Viac častí nášho podcastu nájdete tu.

Súvisiaci článok